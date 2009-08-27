نقشه ساخت سه مصلی در شهرستانهای خراسان رضوی تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجتالاسلام ابراهیم معادی ظهر پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر در سراسر کشور حدود 100 مصلی چند منظوره وجود دارد و سعی داریم تا مصلیهایی که ساخته میشوند چند منظوره باشند تا همه مردم شهر بتوانند از امکانات موجود در آنها زیر نظر شورای سیاست گذاری استفاده کنند.
مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استانهای خراسان رضوی و شمالی در رابطه با ساخت مصلی در شهرستانها افزود: تا آخر سال جاری پنج مصلی در شهرستانها ساخته خواهند شد و همچنین تلاش میشود نقشه و اعتبار مورد دیگر شهرستانهایی که نیاز به مصلی دارند تا آخر امسال فراهم شوند که تاکنون نقشه مصلی شهرستانهای تربتحیدریه، گناباد و فریمان تهیه شده است و در رابطه با شهرستان نیشابور نیز به دنبال رفع مشکل با میراث فرهنگی این شهرستان هستیم.
وی گفت: در حال حاضر 37 امام جمعه در خراسان رضوی به اقامه نماز میپردازند و میانگین نمازگزاران نماز جمعه در ایام عادی 103 هزار و 475 نفر و در ایام خاص مانند عید فطر و 22 بهمن این رقم به 800 هزار نفر در استان است.
وی در رابطه با ائمه جمعه برخی از شهرستانها نیز ادامه داد: در سال جاری به شهرستانهایی مانند صالحآباد، قدمگاه، خروین و کوهسرخ، امام جمعه اختصاص یافته و ائمه جمعه برخی دیگر از شهرها مانند بایگ، کدکن و داورزن شده است نیز تا آخر امسال ائمه جمعه معرفی خواهند شد.
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