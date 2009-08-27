رهبر معظم انقلاب: دستگاه قضا باید بر اساس دلایل محکم قضاوت کند/ برخورد با تخلفات قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ؛ دانشجویان دانشگاههای مختلف، نخبگان علمی – فرهنگی دانشگاهها و «اعضا و نمایندگان» تشکلهای مختلف دانشجویی، عصر چهارشنبه در فضایی صمیمانه و پرنشاط با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدار کردند.

در این دیدار پس از سخنان نمایندگان دانشجویان و تشکلهای دانشجویی حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به برخی سخنان متین، دقیق و تحلیلهای صحیح دانشجویان در این دیدار روحیه پرجوش، پژوهنده، مطالبه گر، پراحساس و پرعاطفه نسل جوان دانشجویی را تضمین کننده آینده کشور و آینده اسلام و امت اسلامی دانستند و تأکید کردند: مجموعه های دانشجویی مسلمان و مؤمن با همه اختلاف نامها، نوید آینده درخشان ایران و جمهوری اسلامی به شمار می آیند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان چند نفر از دانشجویان درباره لزوم برخورد و محاکمه مجرمان پشت پرده حوادث اخیر خاطرنشان کردند: در مسائلی با این درجه از اهمیت، نباید با حدس و گمان و براساس شایعه حرکت کرد.

ایشان، نظام اسلامی را محصول مجاهدتهای عظیم ملت ایران در سی سال اخیر خواندند و افزودند: همه مطمئن باشند که در مقابل جرم و جنایت هیچگونه اغماضی نخواهد شد اما در مسائلی به این اهمیت، دستگاه قضا باید براساس دلایل محکم قضاوت کند و حتی اگر برای بسیاری از شایعات، شواهد و قرینه هایی وجود داشته باشد این شواهد نمی تواند مبنای قضاوت قرار گیرد.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه تأکید کردند: کارهایی که نظام در سطح کلان انجام می دهد باید با ملاحظه همه مسائل و پرهیز از نگاه یک بعدی صورت گیرد و اگر از این زاویه به فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه و فعالیتهای آینده نگاه شود، هر ذهن با انصافی قانع خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان دانشجویان درباره لزوم پیگیری دستور رهبری در برخورد با حادثه کوی دانشگاه و مسئله کهریزک افزودند: در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جنایاتی صورت گرفته است که بطور قطع با آنها برخورد خواهد شد.

ایشان با تأکید بر لزوم پرهیز از کارهای صرفاً تبلیغاتی در موضوع برخورد با عاملان کوی دانشگاه و حوادث مشابه افزودند: کار تبلیغاتی لازم نیست اما از اولین روزها دستور اکید داده شد که ضمن مراقبت و دقت لازم با اینگونه مسائل برخورد قاطع شود.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: در حادثه کوی دانشگاه تخلفات بزرگی انجام شده که پرونده ویژه ای برای آن تشکیل شده تا مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی، به مجازات برسند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر و تقدیر از خدمات پلیس امنیت، پلیس انتظامی و بسیج خاطرنشان کردند: این خدمات بزرگ نباید موجب رسیدگی نکردن به برخی جرائم شود و اگر کسی با وابستگی به هر کدام از این سازمانها، تخلف و جرمی مرتکب شده، باید کاملاً رسیدگی شود.

ایشان با تأکید بر رسیدگی به آسیب دیدگان در مسئله کهریزک و همینطور بررسی موضوع معدود کسانی که در این مسئله جان باخته اند افزودند: البته اینگونه مسائل نباید با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود.

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه افزودند: عده ای، ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملتها را نادیده می گیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضیه اصلی قلمداد می کنند اما این نگاه، خود یک ظلم آشکار است.

ایشان در تشریح مسئله اصلی پس از انتخابات افزودند: نظام اسلامی با پیشرفتهای متعدد سالهای اخیر، در مرحله ای عالی از امتیاز و آبروی منطقه ای و جهانی قرار داشت و مشارکت 85 درصدی و پرشکوه ملت بر این موقعیت می افزود اما ناگهان حرکتی برای نابود کردن این حادثه افتخارآمیز صورت گرفت که به اعتقاد من از قبل طراحی شده بود.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: من، پیش قراولان حوادث اخیر را به دست نشاندگی بیگانگان از جمله امریکا و انگلیس متهم نمی کنم چرا که این موضوع برای من ثابت نشده است اما تردیدی وجود ندارد که این جریان، چه مسئولان و پیش قراولان آن بدانند و چه ندانند جریانی حساب شده بود. البته طراحان این جریان یقین نداشتند که طرح آنها اجرایی می شود اما تحرکات بعضی افراد پس از انتخابات، آنها را امیدوار کرد به گونه ای که طراحان اصلی با گسیل همه وسائل و امکانات رسانه ای و الکترونیکی خود به میدان، حضور خود و عواملشان را در صحنه تشدید کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به شکست این توطئه تأکید کردند: خوشبختانه دشمنان همچنان مسائل ایران را بد می فهمند و ملت ایران را نمی شناسند به همین علت در حوادث اخیر نیز از ملت تو دهنی و سیلی خوردند اما هنوز ناامید نیستند و ماجرا را رها نمی کنند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم هوشیاری مردم به ویژه همه دانشجویانی که به اسلام، ایران و آینده خود علاقمندند، افزودند: طراحان حوادث اخیر، صحنه گردانانی دارند و صحنه گردانان دیگری نیز پیدا می کنند البته همه تحرکات و تحریکات آنان به فضل الهی، شکست خواهد خورد اما هوشیاری و بیداری آحاد مردم به ویژه جوانان ضرر و زیان اینگونه تحرکات و جریانها را کاهش می دهد.

ایشان درباره حوادث پس از انتخابات همچنین خاطرنشان کردند: اصل حوادث خیلی خلاف انتظار نبود اما اشخاصی که وارد صحنه شدند خلاف انتظار ما بود.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان درباره حمایتهای رهبری از دولت و رئیس جمهور خاطرنشان کردند: دولت کنونی و رئیس جمهور محترم، مثل همه انسانها، دارای نقاط ضعف و قوت هستند و بنده فقط از نقاط قوت حمایت می کنم و هرکس دیگری نیز این گرایش، تحرک و جدیت را از خود نشان دهد مورد حمایت من خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه خاطرنشان کردند: تأکید بر نقاط ضعف، به سیاه نمایی و ناامیدی می انجامد ضمن اینکه موضع گیری علنی در مقابل نقاط ضعف، بسیاری از مواقع به حل مشکل کمکی نمی کند بنابراین و براساس منطق، فقط هنگامی که چاره دیگری نباشد باید در مقابل نقاط ضعف، موضع علنی گرفت.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ نرم عظیمی که دشمنان در مقابل ملت ایران و نظام اسلامی به راه انداخته اند، نخبگان فکری از جمله دانشجویان را به هوشیاری و فعالیت مبتنی بر فکر و تدبر در این عرصه فراخواندند و افزودند: دانشجویان عزیز، افسران جوان ایران و جمهوری اسلامی در جبهه مقابله با جنگ نرم دشمنان و جریان شیطانی متکی بر زور و تزویر و پول هستند.

ایشان در تبیین علت دشمنی سلطه گران با جمهوری اسلامی، به موقعیت استراتژیک امت اسلامی در مناطق حساس جهان اشاره کردند و افزودند: در این منطقه بسیار حساس، جمهوری اسلامی با قدرت روز افزون خود در مقابل سلطه گران جهانی ایستاده است و طبعاً شبکه بزرگ صهیونیستی، کمپانیهای جهانی و مراکز پولی که عرصه سیاسی امریکا و اروپا را نیز هدایت و اداره می کنند قدرت عظیم ملت ایران و جمهوری اسلامی را دشمن می پندارند و با آن مقابله می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تداوم خصومت زورگویان جهانی با نظام اسلامی خاطرنشان کردند: این توطئه ها تنها هنگامی پایان خواهد یافت که ایران به همت جوانانش از لحاظ علمی – اقتصادی و امنیتی به نقطه ای برسد که امکان آسیب رساندن به آن، نزدیک به صفر شود و به همین علت است که بنده همیشه دانشگاهها را به تولید علم و نهضت نرم افزاری فرامی خوانم چرا که برتری علمی را یک رکن امنیت بلندمدت کشور می دانم.

رهبر انقلاب اسلامی با هشدار به دانشجویان و دانشگاهیان درباره طرح دشمنان برای ایجاد اختلال در کار علمی دانشگاهها افزودند: همه مراقبت کنند در این مسائل سیاسی کوچک و حقیر، کار علمی دانشگاهها و کلاسها و مراکز تحقیقاتی دچار آسیب نشود و هدف آشکار و مشخص دشمن برای اینکه حداقل مدتی دانشگاهها را به تعطیلی و تشنج و اختلال بکشاند محقق نگردد.

رهبر انقلاب اسلامی، نگاه امیدوارانه و خوشبینانه به آینده را باعث تقویت جبهه ملت ایران در مقابل جنگ نرم دشمنان دانستند و افزودند: این خوشبینی، متکی بر تحلیلِ واقع بینانه است و جوانان عزیز دانشجو باید ضمن پرهیز از افراط و تفریط در برخورد با مسائل مختلف و با تکیه بر فکر و تدبر و تأمل، به وظایف سنگین خود در پیشرفت علمی کشور و دفاع از ایران عزیز در مقابل جنگ نرم بیگانگان طمع ورز ادامه دهند.

در این دیدار و پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب، آقایان و خانمها:

- علیرضا آرامی نژاد – نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از دانشگاه بوعلی سینا همدان

- علی پیران نژاد – رتبه اول کارشناسی ارشد و برنده جایزه علمی بنیاد ملی نخبگان از دانشگاه تهران

- زهرا احمدی – عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از دانشگاه الزهرا

- شعبان علیزاده – دانشجوی نمونه کشوری سال 1384 و رتبه اول کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس

- سعید سلیمانی – نماینده بسیج دانشجویی از دانشگاه علم و صنعت

- محمدعلی صمیمی – نخبه فعال فرهنگی از دانشگاه شهید رجایی

- مهدی اجرایی طوسی – نماینده اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

- سیدمجتبی منتظری – از دانشگاه آزاد اسلامی- نماینده سازمان اسلامی دانشجویان ایران

- سارا مشحون – نخبه علمی، دارنده مدال از المپیاد بین المللی نجوم از دانشگاه صنعتی شریف

- سیدحسن فغان موملی – نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی از دانشگاه صنعتی شاهرود

- و علی عسگری – فعال دانشجویی از دانشگاه صنعتی شریف در سخنان خود بر این موارد تأکید کردند:

- تقویت اعتماد به نفس ملی به ویژه در مجامع دانشگاهی به عنوان زمینه افزایش شتاب نهضت نرم افزاری

- معرفی جذاب مفاخر و تاریخ پرافتخار علمی ایران به نسل جوان

- ضرورت تدوین مدل ایرانی – اسلامی برای پیشرفت علمی کشور

- پرهیز از وادادگی و احساس ضعف در مقابل پارادایم ها و گفتمانهای غالب غربی

- ضرورت رسیدگی قضایی سریع، قاطع و قانع کننده به حادثه کوی دانشگاه و دلجویی از دانشجویان آسیب دیده

- لزوم پاسخگویی مسببان و محرکان فتنه اخیر در مقابل افکار عمومی

- ضرورت بصیرت و هوشیاری نخبگان در قبال توطئه ها و فتنه ها

- توجه حقیقی به علوم انسانی به عنوان زیربنای رشد و پیشرفت جامعه و کشور

- برخورد بدون اغماض قوه قضاییه با فساد مالی و قانون شکنی در هر رده و سطحی

- ایستادگی قاطع و مدبرانه در مقابل هرگونه دخالت بیگانگان از جمله امریکا و انگلیس در امور داخلی ایران

- ضرورت بازخوانی عمیق اندیشه های راهبردی حضرت امام خمینی (ره) درباره «ولایت فقیه»

- راه اندازی سریعتر کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها

- تعامل بیشتر رئیس جمهور و دولت با نخبگان و گسترش حلقه مشاورت دولت

- لزوم شایسته سالاری و نفی دیدگاههای جنسیتی

- اطلاع رسانی دقیق و جامع درباره مسائل و رویدادها به افکار عمومی

- ضرورت ایجاد نظامی جامع برای تحقیقات دانشگاهی و جلوگیری از موازی کاری در پژوهشهای دانشجویی و دانشگاهی

- توجه کامل به الزامات چهارگانه دهه پیشرفت و عدالت یعنی «تقویت بنیه علمی – توجه به مطالبات روزافزون و به حق نسل دانشجو – تقویت روند عدالت خواهی نسل سوم و ترویج گفتمان «انقلاب، امام و رهبری»

- برنامه ریزی صحیح و کارآمد برای مقابله علمی و جامع با جنگ نرم و جنگ روانی بیگانگان

- برخورد هوشیارانه با ظهور جریان پیچیده نفاق جدید به عنوان نمادی از مسجد ضرار

- تقویت حرکتهای «جهادی» دانشجویی در عرصه سازندگی و محرومیت زدایی، و پرهیز از دولتی شدن اینگونه فعالیتها

- درک پیام حقیقی حضور 85 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رأی اعتماد ملت به نظام مردم سالاری دینی

- تلاش بی وقفه همه مسئولان برای پاسخ به عدالت خواهی ملت

- تدبیر بیشتر مسئولان دستگاهها در مقابل حوادث مختلف اجتماعی – سیاسی

- نقد منصفانه و ارزیابی واقع بینانه عملکرد مسئولان

- اجرای همه اصول قانون اساسی از جمله اصول مربوط به تأمین معیشتی و اجتماعی قشرهای مختلف مردم

در پایان این دیدار نماز مغرب و عشا به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد و دانشجویان، روزه خود را همراه با رهبر انقلاب اسلامی افطار کردند.



