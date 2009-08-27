36 طرح عمرانی در شهرستان مهران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی روز پنج شنبه در این آیین گفت: برای اجرای این تعداد طرح بیش از 200میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی بیان داشت: از مهمترین این ظرحها می توان به ساختمان دانشگاه آزاد مهران، مجتمع خدمات رفاهی برای زائران عتبات عالیات، گاز رسانی و..است.

این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین اهداف اجرای این طرحها توسعه همه جانبه شهرستان مهران و اشتغالزایی است، خاطرنشان کرد: با اجرای ایجاد مجتمع خدمات رفاهی زمینه لازم برای خدمات بیشتر به زائران عتبات عالیات در مرز مهران فراهم می شود.

حیاتی عنوان کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از 226 میلیون دلار صادرات کالا و تردد بیش از 680 هزار نفر مسافر از مرز مهران به کشور عراق انجام شده است.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.