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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

هفت هزار میلیارد ریال برای تکمیل نیروگاه 1450 مگاواتی علی آباد کتول نیاز است

هفت هزار میلیارد ریال برای تکمیل نیروگاه 1450 مگاواتی علی آباد کتول نیاز است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران گفت: برای تکمیل نیروگاه هزار و 450 مگاواتی علی آباد کتول هفت هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرحیم سلاخ پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از این طرح افزود: این هزینه نهایی برحسب کیلووات بوده و باید برای تکمیل این طرح ملی تامین شود.

وی اظهار داشت: فاز اول این طرح پائیز امسال وارد مدار می شود و حدود هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه می شود.

وی خاطرنشان کرد: حدود 95 درصد تجهیزات این نیروگاه به دست متخصصان بومی و ایرانی در حال ساخت و پنج درصد خارجی است.

به گفته سلاخ، تهیه زمین، برداشتن موانع مربوط در اختیار دادن سند، جاده های دسترسی به نیروگاه و تامین گاز از جمله مسائل فراروی این طرح ملی بوده که باید رفع شود.

مدیر شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران بیان داشت: پیشرفت کل این طرح حدود 56 درصد بوده و تاکنون اقدامات مهمی در این طرح صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: اجرای سه دستگاه مخزن 20 هزار مترمکعبی سوخت گازوئیل، ورود پنج دستگاه توربین و سه دستگاه ژنراتور، شروع عملیات اجرایی نصب در پنج واحد با تاکید بر اولویت اجرای نصب و راه اندازی از یک واحد از جمله اقداماتی است که در این نیروگاه صورت گرفته است.

سلاخ یادآورشد: این نیروگاه در زمینی به مساحت 72 هکتار در حال ساخت بوده که 42 هکتار در بخش گاز و 32 هکتار سیکل ترکیبی است.

کد مطلب 936912

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