پنج اثر تاریخی ایلام مرمت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد جواد خانزادی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان ایلام یکی استانهای تاریخی و هدف گردشگری کشور محسوب می شود.

وی بیان داشت: استان ایلام دارای بیش از هزار اثر تاریخی است که بیش از 608 اثر تاریخی این استان در آثار ملی کشور ثبت شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه طی یکسال گذشته پنج اثر تاریخی مهم استان ایلام مرمت شده اند، خاطرنشان کرد: در این مدت 67 اثر تاریخی نیز در آثار ملی ثبت شده است.

خانزدای عنوان کرد: طی این مدت هشت اثر تاریخی استان ایلام تعیین حریم شده اند.

این مسئول یادآور شد: چند اثر تاریخی مهم استان ایلام از جمله پل تاریخی گاومیشان و شهر تاریخی سیمره واجد شرایط ثبت در آثار جهانی است.