رای اعتماد به وزیران دولت دهم / بررسی انتقال مقر سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه به شرح زیر است:

ابتدا ، بررسی برنامه دولت محمود احمدی نژاد و وزیران پیشنهادی و اخذ رای اعتماد در مورد آنان که به گفته هیئت رئیسه مجلس تا روز سه شنبه و در دو نوبت صبح و عصر ادامه خواهد یافت .

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح قانونمند نمودن به کارگیری عناوین علمی (الحاق یک ماده به فصل هشتم قانون مجازات اسلامی)، یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 16/11/1387 به تصویب رسیده است.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح پیگیری انتقال مقر دائمی سازمان ملل متحد از آمریکا (در اجرای ماده 102 آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (117) تنفیذی قانونی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 36 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی هرزگوین.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه.

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است.)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده یک قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است .)

گزارش کمیسوین اقتصادی در مورد لایحه ممانعت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی.

گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386 و ماده 190 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 و الحاق ماده 187 مکرر به قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تاسیس شرکت های تعاونی توسعه وعمران شهرستانی.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح تبصره های یک و 9 ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی نظام اداری دولت.

گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی