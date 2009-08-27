کارت سبز در روز داوری عرضه می شود / AFC در صدد ترویج بازی جوانمردانه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، در روز اول سپتامبر که به روز داوری آسیا نامگذاری شده است، AFC " کارت سبز" را برای ترویج بازی جوانمردانه، روشهای مناسب و مراقبت از شرایط عرضه می کند.
بر عکس کارتهای زرد و قرمز، ارائه کارت سبز اثر متفاوتی خواهد داشت و برای تشویق رفتارهای مثبت تهیه شده که هدف از استفاده آن از سوی مسئولان AFC به این ترتیب اعلام شده است:
- احترام به حریف
- بازی جوانمردانه
- رعایت قوانین بازی
- حفاظت از محیط سبز
گفتنی است در روز داوری آسیا، از سوی مسئولان AFC کارت سبز به فدراسیونهای عضو آسیایی ارسال خواهد شد.
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