  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

کارت سبز در روز داوری عرضه می شود / AFC در صدد ترویج بازی جوانمردانه

کارت سبز در روز داوری عرضه می شود / AFC در صدد ترویج بازی جوانمردانه

کنفدارسیون فوتبال آسیا قصد دارد با توزیع کارت سبز بازی جوانمردانه را میان کشورهای زیر مجموعه خود ترویج دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، در روز اول سپتامبر که به روز داوری آسیا نامگذاری شده است، AFC " کارت سبز" را برای ترویج بازی جوانمردانه، روش‌های مناسب و مراقبت از شرایط عرضه می کند.

بر عکس کارت‌های زرد و قرمز، ارائه کارت سبز اثر متفاوتی خواهد داشت و برای تشویق رفتارهای مثبت تهیه شده که هدف از استفاده آن از سوی مسئولان AFC  به این ترتیب اعلام شده است:
- احترام به حریف
- بازی جوانمردانه
- رعایت قوانین بازی
- حفاظت از محیط سبز

گفتنی است در روز داوری آسیا، از سوی مسئولان AFC کارت سبز به فدراسیون‌های عضو آسیایی ارسال خواهد شد.

کد مطلب 936935

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها