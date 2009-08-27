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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۰

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به مناسبت درگذشت سیدعبدالعزیز حکیم

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به مناسبت درگذشت سیدعبدالعزیز حکیم

در پی درگذشت حجت الاسلام عبدالعزیز حکیم، آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:  خبر درگذشت حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای سید عبدالعزیز حکیم ــ رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ــ موجب تاسف شدید این جانب گردید، ضمن عرض تسلیت به خانواده‌ معظم و گرامی آن مرحوم از خداوند متعال آروزی علو درجات برای ایشان و صبر و بردباری برای بازماندگان خصوصا فرزندان گرامی ایشان دارم.  

کد مطلب 936939

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