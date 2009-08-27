پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه به مناسبت درگذشت سیدعبدالعزیز حکیم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است: خبر درگذشت حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای سید عبدالعزیز حکیم ــ رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ــ موجب تاسف شدید این جانب گردید، ضمن عرض تسلیت به خانواده‌ معظم و گرامی آن مرحوم از خداوند متعال آروزی علو درجات برای ایشان و صبر و بردباری برای بازماندگان خصوصا فرزندان گرامی ایشان دارم.

