تیم ملی ایران با انگلستان دیدار نمی کند/ مذاکره با آرسنال و منچسترسیتی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج ضمن بیان مطلب فوق افزود: اصلا بنا نیست تیم ملی ایران با انگلستان دیدار تدارکاتی برگزار کند و زمینه برگزاری چنین مسابقه ای هم وجود ندارد.

وی در مورد مذاکرات با باشگاه‌های انگلیسی خاطرنشان کرد: با باشگاه‌های آرسنال و منچسترسیتی مذاکراتی انجام شده که فقط در زمینه برگزاری دیدارهای دوستانه نیست.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با تشریح این برنامه ادامه داد: اعزام مربیان از انگلستان به ایران و ایران به انگلستان برای مبادله اطلاعات فنی و همچنین در زمینه تجارت و درآمدزایی باشگاه‌ها و نحوه مدیریت باشگاهی از اهداف این ارتباط است.

تاج در پایان گفت: اصلی ترین هدف ارتباط با باشگاه‌های انگلستان در زمینه فوتبال بحث تیم های پایه و الگوبرداری از آنها در زمینه توجه به فوتبال پایه و توجه به تیم های پایه بوده است.