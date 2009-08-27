عبور از تونل امیرکبیر از یک خط امکانپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اطلاعیه پلیس راه کشور از تاریخ 8/6/88 تا 14/8/88 از روز یکشنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت هشت تا 17 فقط از یک لاین داخل تونل تردد وسایل نقلیه به صورت نوبه ای امکانپذیر است.

بر اساس این اطلاعیه همچنین محور کندوان (کرج - چالوس وبالعکس ) در استان تهران به منظور اجرای عملیات روکش آسفالت از دو راهی دیزین تا محدوده گچسر از روز شنبه تاریخ 7/6/88 به مدت یازده هفته (23/8/88 ) به جز روزهای پنجشنبه وتعطیل از ساعت شش الی 18 تردد وسایل نقلیه همزمان با اجرای عملیات مذکور مشخصا عبور ترافیم به صورت نوبه ای فقط از یک خط برای رفت وبرگشت امکانپذیر است.

در این اطلاعیه آمده است : روزهای شنبه آغاز عملیات از ساعت 12 امکانپذیر بوده وروزهای چهارشنبه خاتمه عملیات تا ساعت 13 است.

همچنین پلیس راه با شماره تلفن 88255555 به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.