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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

برگزاری جشن و بازارچه خیریه رمضان در کرج

برگزاری جشن و بازارچه خیریه رمضان در کرج

کرج - خبرگزاری مهر: جشن رمضان و بازراچه خیریه با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و کمیته امداد امام خمینی در کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این مراسم معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج با همکاری کمیته امداد امام خمینی اقدام به برگزاری برنامه های متنوع در قالب جشن رمضان کرده است.

از برنامه های جانبی این جشن می توان به برپایی بازارچه خیریه به منظور کمک به مستمندان شهر اشاره کرد.

همچنین درآمد حاصل از فروش محصولات مختلف در بازارچه خیریه به صرف هزینه های خیریه می رسد.

جشن رمضان و بازرچه خیریه آن تا تاریخ 16 شهریور ماه هر شب از ساعت 21 تا 23 شب در محل تالار شهیدان نژادفلاح واقع در چهارراه طالقانی جنب بوستان جهان برگزار می شود، پذیرای شهروندان و خیرین است.

کد مطلب 936959

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