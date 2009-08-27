پارک های بوشهر مجهز به رادیوشهری شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شهردار بوشهر در این آیین گفت: در حال حاضر شهر بوشهر به عنوان چهارمین شهر در سطح کشور، مجهز به سیستم کارآمد برای ارتقاء سطح مدیریت شهری است.
شاهپور رجایی افزود: این رادیو 14 گیرنده و فرستنده 200 وات در نوار ساحلی دارد و در هشت پارک و چهار میدان سطح شهر بوشهر نیز نصب شده است.
وی اظهار داشت: رادیوشهری بوشهر در پارکهای سیادت، شورا، خلیج فارس، قوام، صدف، رافائل، شغاب و دانشجو و میادین امام خمینی (ره)، خلیج فارس، قدس و آزادی نصب شده است.
شهردار بوشهر با بیان اینکه برای راهاندازی این سیستم 400 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، گفت: با راه اندازی رادیوشهری بوشهر پخش اذان و قرائت قرآن در ساعات شرعی و پخش خطبه های نمازجمعه نیز صورت می گیرد.
رجایی با بیان اینکه طی سالیان اخیر فعالیتهای عمرانی شگفتی به منظور افزایش فضای سبز شهری، پیاده روها و پارک های ساحلی و سامانه های فرهنگی ورزشی صورت گرفته است، گفت: مهیا کردن این زیرساخت های عمرانی فرصت و عرصه خوبی است که بتوان در پوشش آنها به فعالیت های فرهنگی، آموزشی با هدف تقویت فرهنگ شهرنشینی و شناساندن زیبایی های اندیشه یک شهروند خوب اقدام کرد.
وی ادامه داد: از این رو شهرداری بر آن شد تا با سرمایه گذاری دقیق بر روی سیستم های مجهز پیشرفته رادیوهای شهری به این هدف نزدیک شود که در این راه از تجربیات و مشاور صدا و سیمای مرکز بوشهر در تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات و ارسال فرکانس ها و ساخت برنامه های مورد نیاز این شبکه رادیویی به صورت کارشناسانه و جدی بهره گیری شده است.
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