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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

108طرح دهیاری در روستاهای گلستان اجرا شد

108طرح دهیاری در روستاهای گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: 108 پروژه دهیاریهای استان با 9 میلیارد و 746 میلیون ریال اعتبار در هفته دولت سال جاری در روستاهای منطقه اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه اجرای طرحهای دهیاری در گرگان افزود: بیشترین تعداد طرحهای دهیاری با بیش از دو میلیارد و 117 میلیون ریال در گرگان بهره برداری می شود.

وی اظهار داشت: این طرحها شامل، احداث پارک روستایی، بهسازی معابر، ساختمان دهیاریف حمامف غسالخانه، طرح زکات و .. است.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر شاهد تحولات خوبی در بخش روستایی بوده ایم که این امر نشان از عزم دولت در توجه به مناطق محروم است.

به گفته غلامزاده، دهیارهای با فرگیری آموزشهای لازم اکنون به عنوان دستگا اجرایی نوپا و پرانگیزه در توسعه و عمران روستاها نقش فعال دارند.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: باید همه متولیان امر برای رفع مسائل فراروی روستاها تلاش بیشتری کنند، زیرا این مناطق به عنوان محور و قطب تولید به شمار می آیند.

56 درصد جمعیت بیش از یک میلیون و 650 هزار نفری گلستان در حدود هزار روستا بسر می برند.

کد مطلب 936967

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