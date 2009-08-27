شهرک سازی اسرائیل نقض قوانین بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "اکهارت فون کلادن" سخنگوی فراکسیون پارلمانی ائتلاف دموکرات مسیحی آلمان در این باره اظهار داشت: توسعه و ساخت شهرک های جدید نقض تعهدات اسرائیل در قبال نقشه راه است.

وی با اشاره به مسئولیت اتحادیه اروپا در این مسئله، اظهار داشت: اروپا باید در زمینه شهرک سازی به موضعی یکپارچه با آمریکا دست پیدا کند.

دیدار "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مقامات آلمانی، روز گذشته با دیدار وی با "هورست کوهلر" ریاست جمهوری آغاز شد.

نتانیاهو امروز نیز با "آنجلا مرکل" صدر اعظم و "فرانک اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان نیز دیدار کرد.