طرح قرآن، رمضان و ورزش در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی رجب پور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح بصورت تخصصی و با بهره گیری از تجربیات سالیان قبل در ایام ماه مبارک رمضان با همکاری اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی و مرکز ترویج علوم قرآنی استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه سعی ما فراهم کردن زمینه استفاده جوانان و نوجوانان از آموزه های قرآنی در کنار ورزش و تفریح است گفت: در این طرح علاوه بر برگزاری جلسات قرائت و تفسیر قرآن کریم توسط قاریان برجسته استانی برنامه های فرهنگی و ورزشی نیز در نظر گرفته شده است که کوهپیمایی، شنا، فوتبال، اهداء خون دسته جمعی، تشرف به حرم، رفتن به جبل النور و... از آن جمله است.

وی با اشاره به این موضوع که طرح قرآن، رمضان، ورزش این کانون در شعبه مرکزی آن واقع در میدان شهدا مشهد برگزار می شود گفت: حدود 200 نفر از جوانان و نوجوانان هر شب از برنامه های در نظر گرفته شده در این طرح استفاده می کنند.

مسئول امور ملاقاتهای دفتر امام جمعه مشهد همچنین از برگزاری نماز ظهر و عصر به امامت آیت الله علم الهدی و تفسیر سوره حشر در مهدیه مشهد در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این مراسم به استثناء جمعه ها همه روزه برگزار می شود.

کانون خادمین جواد الائمه (ع) مشهد از کانونهای نمونه تخصصی استان است که دارای سه شعبه در مناطق جاهد شهر، میدان بار نوغان و مهر آباد به مرکزیت شعبه میدان شهدا مشهد است که با داشتن 8 کمیته تخصصی توانسته است قریب به 600 نفر از جوانان را در زیر مجموعه خود دارد.