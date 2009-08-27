کسب رتبه برتر کشوری همدان در اجرای برنامه های دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر در همدان قاسم آرتیمانی، ظهر پنچشنبه در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس عنوان کرد: در گرامیداشت هفته دفاع مقدس، امسال افزون بر 50 برنامه فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به برخی از اهداف برگزاری برنامه های ویژه در ایام هفته دفاع مقدس اظهار داشت: یادآوری خاطرات برای رزمندگان و آشنا کردن جوانان استان به دفاع مقدس، همراه با تبیین عمیق مفاهیم و دستاورد های معنوی و والای هشت سال دفاع مقدس، از مهمترین اهداف ویژه برنامه های اجرایی در هفته دفاع مقدس است.

آرتیمانی نقش زنان را در روزهای سخت جنگ، یادآور شد و افزود: به همین منظور، برنامه های خاصی برای این قشر تاثیر گذار در دوران جنگ تحمیلی در طول هفته، در نظر گرفته شده است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان همدان گفت: همدان در ایام دفاع مقدس، در زمینه های مختلفی همچون اعزام نیرو، پشتیبانی، ارسال اقلام و اجناس مورد نیاز برای رزمندگان و همچنین در ساخت ماکت هایی از مناطق جنگی به منظور بالا بردن توان عملیاتی و اطلاعاتی رزمندگان در مناطق مختلف رزمی، فعالیت داشته است.

در این نشست معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان نیز با اشاره به مشارکت مردم در برنامه های مختلف هفته دفاع مقدس، خاطر نشان کرد: در این هفته 10 کمیته، شامل ایثارگران، ورزشی، دانش آموزی، نیروهای مسلح، فرهنگی و تبلیغاتی، تشکل های غیر دولتی، روستایی، بانوان، بسیج و جوانان و اطلاع رسانی، فعالیت دارند. حمید عسگری

افزود: رژه یگان های مسلح، بر پایی صبحگاه مشترک، مراسم ویژه شب آفتابی، برگزاری نمایشگاه ها، کنگره شعر و میزگرد و همچنین تجلیل از هنرمندان دفاع مقدس را از برنامه های در نظر گرفته شده در این هفته برشمرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه ها با حضور چشمگیر خانواده های شهداء، راویان توانمند دفاع مقدس، آزادگان، ایثارگران و خانواده های آنان خواهد بود.