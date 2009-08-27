کاراته کاهای گلستانی در مسابقات قهرمانی کشور هشت مدال کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی پاشا پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه استقبال از نایب قهرمان کاراته جهان در گرگان افزود: این مسابقات که در رده های سنی نونهالان، خردسالان و نوجوانان در کرج برگزار شد، تیم استان توانست پنج مدال طلا و یک نقره و دو برنز بدست آورد.

وی اظهار داشت: در رده سنی نونهالان، 50+ کیلوگرم، احسان رئیسی مدال طلا، در رده سنی خردسالان در وزن 21+ کیلوگرم، آرمان عین الله زاده مدال طلا ،21- کیلوگرم، پیمان کریمیان مدال نقره ،21+ کیلوگرم، میثم حاجیلری مدال برنز کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: در رده سنی نوجوانان، 60+ کیلوگرم، فرزین غریب مدال طلا، 50- کیلوگرم، مهرداد کریم آبادی مدال برنز، در رده سنی جوانان، 65- کیلوگرم، مهسا مهدی هزارجریبی مدال طلا، 70- کیلو گرم، محمدهزار جریبی مدال طلا بدست آورد.

مقداد ماهری در مسابقات جهانی سبک شیتو ریو شیتوکای کشور چین، مدال نقره این دوره از مسابقات را بین 46 کشور کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یک دوره مسابقات اسکواش چهار جانبه ویژه بانوان به مناسبت آغاز هفته دولت و ماه مبارک رمضان به میزبانی شهرستان علی آباد برگزار شد.

در این دور مسابقات، 37 ورزشکار از شهرستانهای گرگان، گنبد، علی آباد و آزادشهر در سه رده سنی زیر 13 سال، زیر19 سال و بالای 19 سال در سالن تختی علی آباد کتول با یکدیگر رقابت کردند.

در رده سنی زیر 13 سال، زهرا غفاری، دینا نعمتی و خدیجه بزی به ترتیب اول تا سوم شدند و در رده سنی زیر 19 سال، شیما مهرداد، سعیده حاجیلری و راضیه پاشنگ رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در رده سنی بالای 19 سال، محدثه محمدنژاد، زینب مسعودی، فاطمه رحیمی فر اول تا سوم شدند.