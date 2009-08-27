مجلس به شرایط حداقلی وزیران پیشنهادی رای اعتماد دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، به مناسبت تشکیل دولت جدید با صدور بیانیه‌ای علاوه بر تشریح شرایط کشور از کلیه نمایندگان ، گروه‌‌های سیاسی، شخصیت‌ها و رسانه‌ها خواست تا ضمن توجه به اصل وحدت و همدلی ملی، زمینه را برای موفقیت دولت در خدمت به مردم نجیب ایران فراهم آورند.



متن کامل بیانیه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بدین شرح است: در آستانه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی و تشکیل دولت دهم، دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بار دیگر در امتحان سخت الهی قرار گرفته‌اند.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در این باره ضمن یادآوری مسایل کشور، نکاتی را خطاب به نمایندگان محترم مجلس، دولتمردان محترم و جامعه سیاسی و نخبگان و مردم شریف و نجیب ایران اسلامی تقدیم می‌کند:



الف) تشریح شرایط کشور



متعاقب حضور با شکوه 85 درصدی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی، حوادث ناگواری به وجود آمد که حکایت از برنامه‌ریزی توطئه سازمان یافته استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی علیه کشورمان بود. از سوی دیگر جریان فتنه داخلی، افراطی و انحرافی، خواسته یا ناخواسته با این توطئه همراهی و هزینه سنگینی را به کشور و ملت تحمیل و در پی تضعیف نظام، تلخ کردن کام ملت و صف‌بندی در مقابل کل نظام و مردم بوده‌اند.



بدیهی است که دشمنان خارجی از کارشکنی علیه نظام و دولت منتخب مردم دست بر نخواهد داشت و از هیچ فرصتی برای به چالش کشیدن نظام، فروگذاری نمی‌کنند.



همه دلسوزان و مسئولین نظام بایستی حرکات مذبوحانه استکبار و ایادی داخلی آن را رصد کرده و مقابله با این جریان خائنانه و التزام به تمکین به رأی مردم و حفاظت از جمهوریت را در رأس برنامه‌های خود قرار دهند.



همیشه تشکیل کابینه و رأی اعتماد به دولت، از حساسیت کافی برخوردار بوده است. اما در شرایط کنونی حساس‌تر شده است باید راهبرد همه مدیران عالی کشور، آرامسازی، اعتمادسازی و عادی‌سازی شرایط کشور و وحدت اصول‌گرایان باشد. همه باید بدانند در شرایط موجود، تولید و توسعه هر گونه چالش و شوک جدید مصلحت نیست. بایستی رفتارها و عملکردها طوری باشد که این راهبرد محقق و دشمنان خارجی و داخلی ناامید شوند.



اینک که ریاست جمهوری لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه کرده است دیدگاه‌های مختلفی مطرح است:



1 ـ جریان فتنه یا استراتژی تضعیف نظام و القاء تنش و بی‌ثباتی در کشور به دنبال عدم تشکیل دولت و رسمیت یافتن هیئت وزیران است و از هر وسیله‌ای برای خدشه‌وارد کردن به راهبردهای فوق استفاده می‌کنند. لذا عدم رأی اعتماد به اکثریت وزرای پیشنهادی را دنبال می‌کنند.



2 ـ عده‌ای بر این باورند با توجه به شرایط حساس کنونی، مجلس باید به رئیس‌جمهور اعتماد کرده و بدون هیچ بررسی به همه وزراء رأی اعتماد بدهد که این رویکرد با جایگاه و شأن مجلس همخوانی ندارد و عدم کارآمدی مجلس و دولت را به دنبال خواهد داشت.



3 ـ برخی اعتقاد دارند فارغ از شرایط موجود و بدون توجه به نتیجه، صلاحیت وزراء براساس معیارهای صلاحیت فردی، توانایی، تخصصی و کارآمدی... بررسی و تصمیم‌گیری شود. غیر واقع‌بینانه بودن این نگاه نیز ممکن است چالش‌های داخلی و بین‌المللی دولت را تشدید کند.



4 ـ دیدگاه واقع‌بینانه این است که با در نظر گرفتن شرایط حساس بین‌المللی و ضرورت تسریع در حل مشکلات و مطالبات انباشه شده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم و همراهی با ریاست‌محترم جمهوری اسلامی ایران راهبرد آرامبخش، اعتماد‌سازی و عادی‌سازی فضای عمومی کشور تعقیب و به نحوی تصمیم‌گیری شود که وزرایی که شرایط حداقلی را دارند رأی آورده و اکثریت قاطع آنان از مجلس محترم شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند.



با توجه به مجموع شرایط ترسیم شده و فضای موجود در روابط دولت و مجلس و با عنایت به وظیفه قانونی و ملی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی صلاحیت وزراء، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی معتقد است مجلس شورای اسلامی صلاح نیست مجرد از شرایط حساس داخلی و خارجی، کابینه ارائه شده را بررسی کند و به آن رأی دهد.



لذا انتخاب گزینه چهارم می‌تواند به صواب نزدیک باشد.



از همه مسئولین، نمایندگان، گروه‌‌های سیاسی، شخصیت‌ها و رسانه‌ها تقاضامندیم ضمن توجه به اصل وحدت و همدلی ملی، زمینه را برای موفقیت دولت در خدمت به این ملت نجیب فراهم آورند.