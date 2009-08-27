به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی قبل از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح همراهان جاده با رمضان با هدف ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی بین رانندگان بخشهای مختلف حمل و نقل جادهای استان قم، مسافر و حمل و نقل کالا به زودی اجرا می شود.
وی تصریح کرد: هدف دیگری که از اجرای این طرح دنبال میشود جلوگیری از شیوع بیماریهای آنفلوانزای نوع A در بین رانندگان و مسافران است که با توزیع مهر و تسبیح بین رانندگان از استفاده وسایل مشترکی که میتواند موجب انتقال بیماری شود جلوگیری می شود.
از مسافران در قم نظرسنجی میشود
مدیر کل حملونقل و پایانههای استان قم در ادامه گفت: طرح ملی نظرسنجی از مسافران به منظور شناسایی مشکلات و کمبودهای موجود در سفر با وسایل نقلیه زمینی طراحی و در حال اجراست که از ابتدای مرداد ماه در استان آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
رحمانی با تشریح جزئیات طرح مذکور افزود: این طرح در پایانههای مرکزی وپارکسوار 72 تن در حال انجام است و تا کنون بیش از هشت هزارو 500 برگ نظرسنجی بین مسافران توزیع و نزدیک به هزار برگ نظرسنجی از دیگر استانها جمع آوری شده است.
وی با مثبت ارزیابی کردن طرح نظرسنجی از مسافران اضافه کرد: طرح نظرسنجی از مسافران فقط در بین مراکز استانها در حال اجراست به شکلی که برگهای نظرسنجی در مبدا سفر توزیع و در مقصد از مسافران جمعآوری میشود.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان گفت: اطلاعات طرح نظرسنجی از مسافران میتواند راهگشای مطمئنی برای برون رفت از مشکلات و کاستیهای ارایه خدمات به مسافرین وسائل نقلیه جادهای باشد به طوری که ما را در برنامهریزی برای تجهیز شرکتهای مسافربری به خدمات نوین از جمله فروش اینترنتی بلیت و ساخت و توسعه مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی مصمم می کند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان قم از اجرای طرح همراهان جاده با رمضان در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی قبل از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح همراهان جاده با رمضان با هدف ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی بین رانندگان بخشهای مختلف حمل و نقل جادهای استان قم، مسافر و حمل و نقل کالا به زودی اجرا می شود.
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