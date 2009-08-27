به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هاشم حسینی ظهر پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در خصوص مشکل قرارداد بعضی از بازیکنانی که فصل پیش در تیمهای خراسانی بازی میکردند و در فصل جدید لیگ برتر به تیمهای خارج از استان انتقال یافتهاند، گفت: طبق قانون بازیکنی که به تیمهای خارج از استان میرود باید بابت انتقال خود مبلغی را به حساب هیئت فوتبال جهت توسعه ورزش استان واریز کند.
رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: در حال حاضر میثم بائو این مبلغ را واریز کرده اما ابراهیم شکوری و اشپیتم آرفی تا جایی که من اطلاع دارم، هنوز این مبلغ را واریز نکردهاند.
وی ادامه داد: از امور مالی اطلاع کافی ندارم و شاید شکوری و آرفی هم مبلغ مورد نظر را تا امروز واریز کرده باشند.
حسینی افزود: با فدراسیون و سازمان لیگ هم صحبت کردهایم و سازمان لیگ به باشگاهها اعلام کرده که حق انتقال بازیکنان باید به هیئت فوتبال استانها پرداخت شود.
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