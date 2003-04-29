شهردار تهران شنبه معرفي مي شود .

به گزارش حبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مهندس مهدي چمران پس از انتخاب به عنوان رييس شوراي شهر در جمع خبرنگاران درباره انتخاب شهردار گفت :اكنون 4 نفر نامزد اين پست هستند كه شنبه در نشست بعدي شوراي شهر راي گيري براي انتخاب شهردار صورت مي گيرد . وي اقايان احمدي نژاد - نوريان - سعيدي كيا و دانش جعفري را نامزدهاي پست شهرداري تهران دانست و گفت :اين چهارنفر از بين هفتاد نفر انتخاب شده اند كه براي احراز اين پست پيشنهاد شده بودند . وي در پاسخ به اينكه ايا مطرح شدن اين چهار نفر شائبه فعاليت سياسي شورا را برنمي انگيزد گفت:اين افرا د بيشتر به عنوان افراد اجرايي شناخته شده اند و به طبع هركسي مي تواند بينش سياسي داشته باشد ولي شهردار بينش سياسي خود را در مسائل شهرداري دخالت نخواهد داد .

مهندس چمران همچنين گفت: رسيدگي به مسايل حاد و فوري و ظابطه مند كردن مسايل اداري - مالي - فني و فرهنگي شهرداري و شهر تهران اولين اولويت كاري شوراي شهر تهران است و در اولويت دوم شورا درباره برنامه هاي بلند مدت براي شهر تهران با همكاري كارشناسان تصميم گيري خواهد كرد .

وي همچنين درباره تراكم از اقدام شوراي عالي شهرسازي در ظابطه مند كردن مسئله تراكم استقبال كرد و گفت :شورا پس از بررسي اين مصوبه درصورتي كه لازم ببيند نواقص را به شوراي عالي شهر سازي اعلام خواهد كرد .