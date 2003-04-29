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۹ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۹:۰۳

رييس شوراي شهر تهران اعلام كرد :

شهردار تهران شنبه معرفي مي شود .

رييس شوراي شهر تهران با اشاره به توافق هاي اوليه درباره انتخاب شهردار تهران گفت :شهردار شنبه پس از راي گيرينهايي در شورا مشخص و معرفي خواهد شد .

به گزارش حبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مهندس مهدي چمران پس از انتخاب به عنوان رييس شوراي شهر در جمع خبرنگاران درباره انتخاب شهردار گفت :اكنون 4 نفر نامزد اين پست هستند كه شنبه در نشست بعدي شوراي شهر راي گيري براي انتخاب شهردار صورت مي گيرد . وي اقايان احمدي نژاد - نوريان - سعيدي كيا  و دانش جعفري را نامزدهاي پست شهرداري تهران دانست و گفت :اين چهارنفر از بين هفتاد نفر انتخاب شده اند كه  براي احراز اين پست پيشنهاد شده بودند . وي در پاسخ به اينكه ايا  مطرح شدن اين چهار نفر شائبه فعاليت سياسي شورا  را برنمي انگيزد گفت:اين افرا د بيشتر به عنوان افراد اجرايي شناخته شده اند و به طبع هركسي مي تواند  بينش سياسي داشته باشد ولي شهردار بينش سياسي خود را در مسائل شهرداري دخالت نخواهد داد .

مهندس چمران همچنين گفت: رسيدگي به مسايل حاد و فوري و ظابطه مند كردن مسايل اداري - مالي - فني و فرهنگي شهرداري و شهر تهران اولين اولويت كاري شوراي شهر تهران است و در اولويت دوم شورا درباره  برنامه هاي بلند مدت براي شهر تهران با همكاري كارشناسان تصميم گيري خواهد كرد .

 وي همچنين درباره تراكم از اقدام شوراي عالي شهرسازي در ظابطه مند كردن مسئله تراكم استقبال كرد و گفت :شورا پس از بررسي اين مصوبه درصورتي كه لازم ببيند نواقص را به شوراي عالي شهر سازي اعلام خواهد كرد .

کد مطلب 937

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