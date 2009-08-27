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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۴۷

افتتاح 35 پروژه عمرانی در شهرستان بیرجند

افتتاح 35 پروژه عمرانی در شهرستان بیرجند

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرماندار بیرجند گفت: با افتتاح 35 پروژه در سومین روز از هفته‌ دولت مجموع پروژه‌های بهره‌ برداری شده از ابتدای این هفته به 105 پروژه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن خسروی ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های بخش مرکزی اظهار داشت: امسال با وجود اینکه دو روز زودتر از آغاز هفته دولت به استقبال این هفته رفتیم و افتتاح پروژه‌ها را آغاز کردیم ولی حجم بالای تعداد پروژه‌ها نشان از گستردگی برنامه‌ ها و کار در حوزه‌های مختلف دارد.

وی تصریح کرد: پروژه‌های همچون بلوک ‌کشی دانشگاه مهندسی بیرجند، افتتاح ICU بیمارستان ولی‌عصر و بهره ‌برداری از دستگاه سی تی اسکن این بیمارستان، کلنگ ‌زنی گازرسانی به روستاهای امیرآباد، چهکند، حاجی‌آباد، حسین‌آباد و دهنو و شمس‌آباد با اعتبار 20 میلیارد ریال و افتتاح 12پروژه مخابراتی در بیرجند به همراه چند پروژه مخابراتی دیگر در شهرستان‌های قاین، نهبندان و فردوس از طریق کنفرانس و نیز پروژه‌ هایی همچون ساختمان کمیته امداد منطقه یک در شمال شهر، مرمت خانه شریف در خیابان شریف، مرمت پنج حوض انبار، آبرسانی دهلکوه‌، فیزیوتراپی و ارتوپدی و نخستین مرکز IT مساجد در مسجدالحسین جوادیه از پروژه های افتتاح شده در هفته دولت است.

آبرسانی‌ و اجرای طرح هادی در دهلکوه، کلنگ‌‌ زنی سایت شرق کشور، افتتاح کانون تخصصی فناوری آی تی و همزمان یک پروژه دیگر برای کانون فرهنگی مساجد، افتتاح ساختمان خانه بهداشت اوجان، افتتاح ساختمان غسالخانه فورجان، افتتاح کانون فرهنگی و هنری فورجان، ساختمان غسالخانه میریک، افتتاح ساختمان کتابخانه شاخن، افتتاح خانه عالم و سه پروژه دیگر و فضای سبز روستای گل، افتتاح استخر ذخیره آب و همزمان 14 پروژه دیگر، افتتاح ساختمان دهیاری و همزمان 12 پروژه دیگر در روستای اکبرآباد و افتتاح شبکه دو و خبر و همزمان پنج پروژه دیگر روستای همند از افتتاحیه‌ های سومین روز هفته دولت بود.

کد مطلب 937002

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