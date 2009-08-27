افتتاح 35 پروژه عمرانی در شهرستان بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن خسروی ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح پروژههای بخش مرکزی اظهار داشت: امسال با وجود اینکه دو روز زودتر از آغاز هفته دولت به استقبال این هفته رفتیم و افتتاح پروژهها را آغاز کردیم ولی حجم بالای تعداد پروژهها نشان از گستردگی برنامه ها و کار در حوزههای مختلف دارد.
وی تصریح کرد: پروژههای همچون بلوک کشی دانشگاه مهندسی بیرجند، افتتاح ICU بیمارستان ولیعصر و بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن این بیمارستان، کلنگ زنی گازرسانی به روستاهای امیرآباد، چهکند، حاجیآباد، حسینآباد و دهنو و شمسآباد با اعتبار 20 میلیارد ریال و افتتاح 12پروژه مخابراتی در بیرجند به همراه چند پروژه مخابراتی دیگر در شهرستانهای قاین، نهبندان و فردوس از طریق کنفرانس و نیز پروژه هایی همچون ساختمان کمیته امداد منطقه یک در شمال شهر، مرمت خانه شریف در خیابان شریف، مرمت پنج حوض انبار، آبرسانی دهلکوه، فیزیوتراپی و ارتوپدی و نخستین مرکز IT مساجد در مسجدالحسین جوادیه از پروژه های افتتاح شده در هفته دولت است.
آبرسانی و اجرای طرح هادی در دهلکوه، کلنگ زنی سایت شرق کشور، افتتاح کانون تخصصی فناوری آی تی و همزمان یک پروژه دیگر برای کانون فرهنگی مساجد، افتتاح ساختمان خانه بهداشت اوجان، افتتاح ساختمان غسالخانه فورجان، افتتاح کانون فرهنگی و هنری فورجان، ساختمان غسالخانه میریک، افتتاح ساختمان کتابخانه شاخن، افتتاح خانه عالم و سه پروژه دیگر و فضای سبز روستای گل، افتتاح استخر ذخیره آب و همزمان 14 پروژه دیگر، افتتاح ساختمان دهیاری و همزمان 12 پروژه دیگر در روستای اکبرآباد و افتتاح شبکه دو و خبر و همزمان پنج پروژه دیگر روستای همند از افتتاحیه های سومین روز هفته دولت بود.
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