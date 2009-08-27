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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۰۲

26 طرح عمرانی در ملکشاهی به بهره برداری رسید

26 طرح عمرانی در ملکشاهی به بهره برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: 26 طرح عمرانی در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار ملکشاهی ظهر پنج شنبه در این آیین گفت: برای اجرای این 26 پروژه بیش از 24 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

اسد وطنی بیان داشت: این طرحها در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی، آموزشی و..بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه از مهمترین اهداف اجرای این طرحها توسعه شهرستان تازه تاسیس ملکشاهی است، خاطرنشان کرد: با اجرای طرحهای اشتغالزایی شهرستان ملکشاهی بیش از 100 نفر در این شهرستان شاغل می شوند.

وطنی عنوان کرد: با اجرای طرحهای خدماتی این شهرستان تعدادی زیادی خانوار از مزایای آنها بهره مند می شوند و موجب خدمات مطلوب به شهروندان می شود.

این مسئول یادآور شد: امید است هر چه زودتر تمامی ادارت در شهرستان تازه تاسیس ملکشاهی مستقر شوند.

 

کد مطلب 937021

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