دو کشتی حامل سوخت پهلو گرفتند/ بدهی100میلیاردی شرکت نفت به گمرکات شمال

یک منبع آگاه در گمرک ایران که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با مهر، با تایید ممانعت گمرک از پهلوگیری دو کشتی حامل فرآورده های نفتی ، گفت: اکنون دستور ترخیص و پهلوگیری دو کشتی حامل فرآورده های نفتی در بندر امیر آباد مازندران صادر شده است.

وی اظهارداشت: بدهی های شرکت نفت به گمرکات تنها در شمال کشور نبوده بلکه این بدهی در سایرنقاط کشور نیز به همین صورت است.

این مقام آگاه با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت بیش از 100 میلیارد تومان به گمرکات شمال کشور بدهکار است، گفت: به واسطه اهمیت فراورده های نفتی گمرکات بنادر کشور در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به پهلوگیری کشتی های حامل فرآورده های نفتی اقدام می کنند.

وی در عین حال تاکید کرد شرکت ملی نفت باید فورا نسبت به پرداخت بدهی خود به گمرکات کشور اقدام کند.

پیش از این، مهر گزارش داده بود: مسئولان گمرک بنادر شمالی کشور به دلیل آنچه که بدهی شرکت ملی نفت ایران عنوان شده است از پهلوگیری دو کشتی حامل فرآورده های نفتی ممانعت به عمل آورده اند.