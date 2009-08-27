تشکیل جبهه سیاسی مخالفان نتانیاهو در حزب لیکود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، شماری ازاعضای حزب لیکود رژیم صهیونیستی با برگزاری یک نشست به ریاست "زیپی هوتولی" از نمایندگان لیکود در کنیست اعلام کردند جبهه ای سیاسی علیه "بنیامن نتانیاهو" رئیس این حزب در مخالفت با تصمیم او برای توقف موقت شهرک سازیها تشکیل می دهند.

یکی از شرکت کنندگان در این نشست با بیان این مطلب گفت: ما نمی توانیم دولتی را که عملکردی بدتر از "ایهود اولمرت" دارد، تحمل کنیم. این در حالی است که پیش از این مقامهای صهیونیست در مورد بوجود آمدن اختلاف در جناح راست دولت ائتلافی نتانیاهو در صورت توقف شهرک سازیها هشدار داده بودند.

بر این اساس در نشست امروز اعضای مخالف لیکود و حدود 20 تن از مدیران شهرک های صهیونیست نشین در سرزمینهای اشغالی در مورد افزایش فشارها برای تغییر نظر نخست وزیر اسرائیل در مورد شهرک سازیها، به توافق رسیدند.

در همین راستا "نوام آرنون" یکی از مدیران شهرک نشیان صهیونیست در الخلیل با اشاره به اینکه نتانیاهو از نظر قانونی قادر به متوقف کردن روند شهرک سازیها نیست گفت: ما نمی توانیم به وی اجازه دهیم که شهرک سازیها را متوقف کرده و تلاشهای ما در این راه را نابود کند.