  1. استانها
  2. گلستان
۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

در هفته دولت؛

680 طرح گازرسانی در کشور به بهره برداری می رسد

680 طرح گازرسانی در کشور به بهره برداری می رسد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت گاز ایران گفت: 680 طرح گازرسانی در کشور در هفته دولت بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عزیزالله رمضانی ظهر پنجشنبه در  مراسم گازرسانی به 48 روستای کوهستانی مینودشت افزود: برای اجرای این طرحها 12 هزار میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شد.

وی اظهار داشت: از مجموع طرحهای هفته دولت 52 پروژه گازرسانی مربوط به استان گلستان بوده که در مناطق مختلف این استان اجرایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر رشد مطلوبی از نظر توسعه گازرسانی در کشور صورت گرتفه و پیشرفت این بخش مطلوب است.

به گفته رمضانی، رشد گازرسانی در بسیاری از مناطق کشور از جمله گلستان دوبرابر بوده و تاکنون حدد 400 روستا در این استان گازدار شده است.

86 پروژه عمرانی با اعتبار 19 میلیارد تومان و 117 پروژه تولیدی و اقتصادی با اعتبار 4.5 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

گازرسانی به دهستان دوزین، توسکاچال و صفی آباد که در 30 کیلومتری شهرستان مینودشت قرار دارند از جمله پروژه هایی بود که افتتاح شد.

کد مطلب 937027

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها