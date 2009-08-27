680 طرح گازرسانی در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عزیزالله رمضانی ظهر پنجشنبه در مراسم گازرسانی به 48 روستای کوهستانی مینودشت افزود: برای اجرای این طرحها 12 هزار میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شد.

وی اظهار داشت: از مجموع طرحهای هفته دولت 52 پروژه گازرسانی مربوط به استان گلستان بوده که در مناطق مختلف این استان اجرایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر رشد مطلوبی از نظر توسعه گازرسانی در کشور صورت گرتفه و پیشرفت این بخش مطلوب است.

به گفته رمضانی، رشد گازرسانی در بسیاری از مناطق کشور از جمله گلستان دوبرابر بوده و تاکنون حدد 400 روستا در این استان گازدار شده است.

86 پروژه عمرانی با اعتبار 19 میلیارد تومان و 117 پروژه تولیدی و اقتصادی با اعتبار 4.5 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

گازرسانی به دهستان دوزین، توسکاچال و صفی آباد که در 30 کیلومتری شهرستان مینودشت قرار دارند از جمله پروژه هایی بود که افتتاح شد.