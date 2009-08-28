آغاز دور جدید مذاکرات گازی ایران با شرکتهای اماراتی

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با 2 شرکت اماراتی ENOC (شرکت ملی نفت امارات) و شرکت الغریر برای صادرات گاز طبیعی آغاز شده است.

در این رابطه شرکت نفت فلات قاره ایران از دو سال پیش تاکنون مذاکراتی را با ENOC (شرکت ملی نفت امارات) آغاز کرده که قرار است در صورت توافق نهایی یک شرکت مشترک برای صدور گاز به دبی ایجاد شود.

علاوه بر این نیز مذاکرات دیگری توسط شرکت ملی صادرات گاز ایران با شرکت الغریر امارات برای صادرات گاز به ابوظبی، سرمایه‌گذاری در تولید برق و یا LNG آغاز شده که این مذاکرات کماکان در جریان است.

درحالی این مذاکرات در دو سال گذشته با شرکتهای مختلف اماراتی آغاز شده که شرکت الهلال امارات نیز به دنبال متقاعد کردن مسئولان وزارت نفت برای اجرایی کردن قرارداد کرسنت است.

این در حالی است که سید رضا کسایی زاده مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز پیش از این با تاکید بر اینکه تا زمانی که مفاد موجود در قرارداد کرسنت اصلاح نشود گازی به این شرکت اماراتی تحویل داده نخواهد شد، به خبرنگار مهر گفته بود: مشخص کردن نقطه تحویل گاز، اخذ ضمانت نامه کافی و مرور قیمت فروش گاز طبیعی از مهمترین شروط اصلی است که باید در این قرارداد مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه تا این مسائل به صورت روشن و شفاف حل نشود امکان تحویل گاز به این شرکت اماراتی وجود ندارد، اعلام کرده بود: برای فروش گاز به کشور امارات هیچ گونه نگرانی نداریم، زیرا به جز کرسنت هم اکنون حداقل 3 شرکت اماراتی خواستار خرید گاز از ایران هستند.