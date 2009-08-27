تهیه و اجرای طرح افزایش سرانه مطالعه در خراسان رضوی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی ظهر پنجشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی از دوران کودکی و نوجوانی بر لزوم ورود با قدرت آموزش و پرورش به حوزه کتابخوانی تاکید کرد.

وی خواستار انتخاب یک مسئول در سازمان آموزش و پرورش و مناطق و شهرستانهای استان برای پیگیری امور کتابخانه های مدارس شد و گفت: با ایجاد فضای بانشاط و استفاده از کتابداران متخصص، باید زمینه را برای حضور دانش آموز در کتابخانه های مدارس مهیا و با ارائه کتب متناسب با نیاز مخاطب آنان را جذب کرد.

رشید با بیان اینکه سرانه مطالعه در ایران بر اساس آخرین آمار به دست آمده 18.5 دقیقه در روز اعلام شده است، افزود: در خراسان رضوی به ازای هر 49 هزار و 496 نفر جمعیت، یک کتابخانه عمومی وجود دارد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی به وجود یک کتابخانه به ازای هر 38 هزار و 288 نفر جمعیت باسواد در استان اشاره کرد و گفت: درگز در بین شهرستان های خراسان رضوی از بهترین وضعیت از نظر کتابخانه های عمومی برخوردار است و به ازای هر 9 هزار و 463 نفر جمعیت باسواد، یک کتابخانه در این شهرستان فعالیت می کند.

وی با اشاره به وجود یک کتابخانه عمومی به ازای هر 88 هزار و 281 نفر جمعیت باسواد در مشهد، گفت: یکی از هنرهای مدیریت، استفاده بهینه از امکانات موجود است که این مهم به خوبی در خراسان رضوی تحقق یافته است.

رشید افزود: به منظور ترویج فرهنگ مطالعه در تمامی سطوح جامعه می توان با ایجاد کتابخانه ها و یا بخش های ویژه ای برای سالمندان با امکانات مورد نیاز، زمینه را برای مطالعه در میان این قشر از جامعه نیز فراهم آورد.

در این جلسه همچنین مصوب شد دستگاه های اجرایی، کتاب را به عنوان یکی از محورهای هدایای مراسم تجلیل و بسترهای فرهنگی تهیه شده برای مدعوین در همایش های مختلف مدنظر قرار دهند و توجه کنند کتاب های اهدایی با نیاز و مشخصات مدعوین و افراد مورد تجلیل قرار گرفته، متناسب باشد.

واگذاری مسئولیت استفاده بهینه از کتاب های وجین شده در کتابخانه های عمومی و غیرعمومی در استان به اداره کل امور کتابخانه های عمومی استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

بررسی چگونگی اتصال کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به خطوط اینترنت پرسرعت و ارائه خدمات اینترنتی دومین دستور جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی بود که با اعلام نماینده شرکت مخابرات خراسان رضوی از نظر امکانات و توان فنی این شرکت برای اجرای این طرح در شهرها و روستاها مصوب شد، دستگاه ها و مسوولان ذیربط به دلیل اهمیت و ضرورت این اقدام، طی 10 روز آینده طرحی را تهیه و به انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی ارائه دهند.