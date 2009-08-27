پدیده پروژه های نیمه تمام‌ ناشی از ضعف مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر در مراغه، احمد علیرضابیگی بعد از ظهر پنجشنبه در شورای برنامه‌ریزی شهرستان مراغه افزود: بهره‌برداری از برخی پروژه‌های عمرانی به خاطر موضوعات ناچیز و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها به تعویق افتاده است.

وی از تمام مدیران دستگاه‌های استانی که در حوزه عمرانی فعالیت دارند خواست به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و انجام مطلوب وظایفشان به صورت مستمر با معاونت عمرانی استانداری ارتباط داشته باشند.

بیگی افزود: مراغه به عنوان دومین شهرستان استان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و با وجود کسر 28 درصدی بودجه عمرانی استان در سال‌جاری، باید ویژه بودن این شهرستان در بخش‌های مختلف خودش را نشان دهد.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: علاوه بر این که مراغه تنها شهرستان ویژه استان آذربایجان شرقی است، بسیاری از آثار تاریخی استان را هم در خود جای داده و به همین علت این شهرستان نیازمند توجه بیش از گذشته است.

وی با اشاره به وجود مشکل در بهره‌برداری از برخی پروژه‌های عمرانی مراغه گفت: قابل قبول نیست که پروژه‌‌ای با تنگناهای مالی اجرا شود و به خاطر نواقص ناچیزی همچون انشعابات آب و برق بهره‌برداری از آن مسیر نشود.

استاندار آذربایجان شرقی، احیا رصدخانه خواجه نصیر و اجرای استادیوم 20 هزار نفری مراغه را از پروژه‌های شاخص شهرستان توصیف کرده و از فرماندار این شهر خواست با اشرافیت و حساسیت بیشتر پروژه‌های عمرانی شهرستان را مدیریت کنند.