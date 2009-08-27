طرح صلح رهبر پ.ک.ک به دولت ترکیه ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، رهبر زندانی کردهای شورشی ترکیه طرح صلحی را برای حل اختلافات این گروه با آنکارا ارائه کرد. بر اساس این گزارش "عبدالله اوجالان" این طرح را که به "نقشه راه" موسوم است از روز بیستم آگوست به مقامهای زندان داده است.

"عمر گونس" وکیل مدافع اوجالان با اعلام این خبر گفت این طرح تا کنون بدست دولتمردان ترکیه رسیده و و باید به زودی شاهد اظهار نظرهای آنکارا در مورد آن بود. انتظار می رود طرح صلح پیشنهادی رهبر پ.ک.ک جنجال فراوانی را در محافل سیاسی این کشور به راه بیاندازد.

رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) برای تحمل محکومیت حبس ابد خود از سال 1999 بعنوان تنها زندانی در یک جزیره دور افتاده در آبهای ترکیه نگهداری می شود و حزب وی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بعنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است.

گفتنی است چندی پیش "مراد غره ایلان" از مقامهای ارشد پ.ک.ک از آمادگی این گروه برای پایان دادن به جنگ 25 ساله خود با دولت ترکیه که تا کنون بیش از 38 هزار کشته در بر داشته، خبر داد. وی گفت برای آغاز روند صلح با ترکیه در نظر دارد یک شاخه زیتون را به نشانه صلح به دولت ترکیه تقدیم و بدین وسیله صرف نظر جدائی طلبان کرد را از خواسته اصلیشان یعنی تشکیل کشور مستقل اعلام کند.