سوئد میزبان اجلاس جهانی کتابداری در سال 2010 شد

ناصر عزتی سرپرست معاونت پژوهش، برنامهریزی و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی که در حال حاضر به همراه هیئتی از ایران در اجلاس جهانی کتابداری در میلان ایتالیا به سر میبرد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، گفت: در این اجلاس برای تعیین میزبانی دوره هفتاد و ششم رایگیری شد و با اینکه قرار بود استرالیا میزبان باشد، میزبانی به سوئد رسید.
به گفته عزتی هفتاد و ششمین اجلاس جهانی کتابداری از 10 تا 15 آگوست 2010 (19 تا 24 مرداد 1389) در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار میشود و این تصمیم به دلیل فعالیتهای جدی کتابخانه ملی سوئد و کتابداران این کشور و حمایت آنها از میزبانان اجلاس ایفلا در سالهای اخیر اتخاذ شده است.
پیش از این قرار بود اجلاس آتی در شهر ساحلی بریزبن مرکز ایالت کوئینزلند استرالیا برگزار شود با این حال شهر گوتنبرگ توانست نظر اکثریت اعضای ایفلا را برای این تغییر مکانی، به خود جلب کند.
سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ادامه با اشاره به برنامههای اجلاس جهانی کتابداری در سال جاری، گفت: امسال بحثهای کتابخانههای دیجیتال و سرویسهای اطلاعات - مبنا، بسیار پررنگ مطرح شد. روز گذشته (5 شهریور) روز پایانی اجلاس بود و هیئت ایرانی نیز در نشستهای تخصصی اجلاس شرکت کردند و امروز به ایران برمیگردند.
عزتی اضافه کرد: در اجلاس امسال طرح تعدادی از کتابداران ایرانی با نام "ایرانداک" نیز معرفی شد که با استقبال کتابداران دیگر کشورها مواجه شد.
فدراسیون بینالمللی انجمنها و موسسات کتابخانهای (IFLA) وابسته به یونسکو، انجمنی غیردولتی است که با هدف ایجاد شرایط مناسب جهت پیشبرد تفاهم مشترک میان کشورها، گفتگو و اجرای برنامههای تحقیقاتی در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی تشکیل شده و از سال 1927 تاکنون کنگرههایی را با شرکت موسسات، انجمنها و کشورهای عضو برگزار میکند.
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