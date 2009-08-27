به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم بهره‌برداری همزمان از مدارس نوساز شهرستان اردبیل اظهار داشت: این تعداد مدرسه و آموزشگا با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد و 755 میلیون ریال در طول هفته دولت به بهره برداری رسید.

وی افزود: از مجموع این مدارس، 15 مدرسه در قالب 119 کلاس درس از محل اعتبارات استانی و تخریب و بازسازی با اعتبار 96 میلیارد و 450 میلیون ریالی می باشد.

مدیرکل نوسازی ‌مدارس ‌استان ابراز داشت: با افتتاح و بهره برداری از این طرحها بیش از 20 هزار ‌دانش ‌آموز و معلم در سال تحصیلی جدید از فضاهای جدید آموزشی بهره‌مند خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به افتتاح مدرسه شهید سقایی اردبیل که در قالب 10 کلاس و با اعتبار هشت میلیارد و 350 میلیون ریالی در یک هزار و 835 متر مربع زیربنا به بهره برداری رسید، اضافه کرد: در این مدرسه امسال 660 دانش‌آموز در دو نوبت تحصیل خواهند کرد.

بدری مدرسه رشدیه با 39 کلاس‌، مدرسه شهرک کوثر، نیار، سلمان آباد و خوابگاه الزهرا و شهرک سبلان اردبیل را از دیگر طرحهای مورد افتتاح در چهارمین روز از هفته دولت عنوان کرد.

وی میزان اعتبارات اختصاص یافته در طول سه سال گذشته را در مقایسه با مدت مشابه بسیار چشمگیر ارزیابی کرد و یاد اور شد: امسال نیز دولت توجه خاص به امر مدرسه‌سازی داشته و با رشد اعتبارات سال جاری انتظار داریم روند توسعه مدارس استان تداوم یابد.

