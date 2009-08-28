صنعت باید پشتیبان حوزه نفت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود میر کاظمی در جمع معاونان و مدیران ارشد وزارت نفت، حوزه نفت و گاز را به عنوان محرک اقتصاد کشور که می تواند منابع ملی را بهره ور کند معرفی کرد.

وی با بیان اینکه دلسوزانه ترین افراد به حوزه نفت مدیران و کارکنان شریف این صنعت هستند، افزود: بر اساس مطالعاتی که پیرامون صنعت نفت داشتم و مطالبی که در کمیسیون ای اقتصادی مطرح می شد برای اینکه بتوانیم اثر بخشی منابع را بیشتر کنیم و به اهداف مد نظر دست یابیم و حتی جلوتر از آن حرکت کنیم نیاز است هماهنگی سایر دستگاه ها با حوزه نفت بیشتر شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال یکپارچه کردن منابع در جهت هم افزایی باشیم، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه نفت هم وجود دارد این است که یکپارچگی لازم با حوزه های دیگر وجود ندارد به طوری که امروز صنعت ما باید پشتیبان حوزه نفت باشد و باید دانشگاه ما پشتیبان حوزه های صنعتی باشد.

وی ادامه داد: در بسیاری از اهداف و شاخصها باید ببینیم در چه جایگاهی قرار داریم و تحقق آنها چه میزان سهل الوصول است؟ چه عواملی در درون وزارت نفت می تواند در حوزه نفت و گاز موثر باشد؟ چه بخشهایی از بیرون کشور بایستی هماهنگ شود تا بتواند اهداف چشم انداز یا سیاست های کلی ابلاغ شده در حوزه صنعت نفت را تحقق بخشد؟

وی با بیان اینکه باید دید آیا روند فعلی می تواند ما را برای رسیدن به اهداف چشم انداز نزدیک کند؟ تصریح کرد: اگر در برنامه حوزه نفت و در ادامه روند فعلی شک و شبهه برای تحقق اهداف چشم انداز وجود دارد باید اصلاح شود چرا که سیاستهای کلی اصل 44 در حال انجام است و برنامه پنجم نیز تدوین می شود و این فرصت خوبی است برای اینکه مدیریت بر عرضه و تقاضا و همچنین هماهنگی با سایر دستگاه ها تحقق یابد.

وزیر پیشنهادی نفت دولت دهم گفت: همانطور که مدیران صنعت نفت هم در تحلیل وضع موجود و در عملکرد و برنامه جامع به چالشها و دغدغه هایی که در حوزه نفت بوده اذعان کردند باید مدیریت بر تقاضا، مدیریت بر فناوری و توسعه دانش در کشور را جدی تلقی نماییم.

وی با اشاره به توسعه اقتصاد صنعت نفت، گفت: بخش قابل توجهی از رشد تولید ناخالص کشور از حوزه نفت و گاز وپتروشیمی است و همه علاقمندیم که اقتصادمان غیر نفتی شود به طوری که این منابع به جای مصرف به عنوان منابع مولد در حوزه های پشتیبانی به کمک تولید بکار گرفته شود.

وی افزود: در طرح هدفمند کردن یارانه ها تلاش بر این است که بتوانیم به اقتصاد غیر نفتی برسیم قطعا در آن شرایط فشار بر حوزه نفت خیلی کمتر خواهد شد.

میر کاظمی با بیان اینکه امروز آن چیزی که در صنعت نفت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد اقتصاد مبتنی بر دانش است، تصریح کرد: باید توسعه سخت افزاری مد نظر قرار گیرد ولی ضروری است از همین منابع موجود حداکثر استفاده بهره وری و صیانت مناسب داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم دانش محور شویم باید رویدادهای مرتبط در حوزه آموزش عالی کشور را رصد نماییم . وقتی که پیشران اقتصاد ما حوزه نفت و گاز است چرا وزارت صنایع برای پشتیبانی از آن برنامه نداشته باشد. اگر قرار است صنایع پتروشمی توسعه پیدا کند آیا صنعت و دانشگاه ها نباید ایفای نقش داشته باشند. این الزامات را امروز می شود در برنامه کلان ملی کشور گنجاند.

وزیر پشنهادی وزارت نفت دولت دهم گفت: با وجود اقدامات خوبی که در حوزه صنعت نفت شده است در بازنگری و تدوین مدیریت استراتژیک صنعت نفت باید تغییرات صرفا سخت افزاری نباشد بلکه نگاه جامع نگری در آن دیده شود که بتوانیم بر اساس واقعیتهایی که وجود دارد و اتفاقاتی که باید در آینده بیفتد آن را تدوین و بر اساس آن ماموریت محوله را دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه ارزشهایی که تا کنون دراین صنعت به دست آمده باید حفظ شود و برای حفظ اینها احتیاج به برنامه است، تاکید کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید استانداردها به سطح استانداردهای بین المللی برسد.

میر کاظمی تصریح کرد: باید اثر بخشی پول را در سازمانهای اقتصادی ببینیم، به خصوص حوزه نفت و گاز به عنوان محرک اقتصاد کشور می تواند منابع ملی را بهره ور کند.

وی با تاکید بر توسعه آموزش در حوزه صنعت نفت، گفت: مراکز آموزشی زیادی در حوزه نفت وجود دارد که امروز در جهت توسعه پژوهش و آموزش در این حوزه نیازمند تغییراتی است که بتواند اثر بخشی بیشتری پیدا کند.

میرکاظمی با اشاره به ضرورت جلب سرمایه گذاری، افزود: یکی از مشکلاتی که تقریبا در همه حوزه ها مطرح می شود منابع مورد نیاز است که بخشی از آن را باید از طریق بودجه تامین کرد، بخشی دیگر نیز با اجرای سیاست های کلی اصل 44 و مشارکت بخش خصوصی قابل دستیابی است و بخشی هم باید از منابع بین المللی تامین شود. امروز علیرغم وجود مشکلات در همین شرایط فعلی هم می شود منابع مورد نیاز را جذب کرد و در امور توسعه ای صنعت نفت مورد استفاده قرار داد.