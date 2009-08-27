اجرای پیگرانی هوشمند در 295 کیلومتر از خط لوله سوم سراسری گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، خداخواست زارعی با بیان اینکه در راستای اجرای برنامه زمان بندی پیگرانی هوشمند خطوط فشار قوی سراسری انتقال گاز، 295 کیلومتر ابتدایی خط 56 اینچ سوم سراسری انتقال گاز مورد عملیات پیگ رانی هوشمند قرار گرفت، اظهار داشت: این عملیات حساس و پیچیده در دو مرحله شامل پیگرانی قطعه اول کنگان تا تأسیسات تقویت فشار گاز فراشبند و قطعه دوم از تأسیسات فراشبند تا تأسیسات تقویت فشار گاز نورآباد با موفقیت به پایان رسید.

وی با اشاره به اینکه در مجموع 6 مرحله پیگرانی در خط لوله فشار قوی 56 اینچ سوم سراسری انجام گرفته است، تصریح کرد: این مراحل شامل پیگ های تمیز کننده مگنت، MFL و TFI بوده و در مرحله نهایی پیگ هوشمند یا الکترونیک در مسیر خطوط انتقال به حرکت در آمده تا سطوح داخلی خط لوله را مورد بررسی دقیق قرار داده تا نقاط معیوب را شناسایی کند.

به گفته سرپرست منطقه 5 عملیات انتقال گاز کشور انجام مراحل متعدد پیگرانی در خط سوم سراسری انتقال گاز در مدت یک هفته و با حضور نیروهای متخصص منطقه در سخت ترین شرایط آب و هوایی جنوب کشور انجام شده است.

