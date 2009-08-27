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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۰۷

304 طرح عمرانی و اقتصادی در گلستان بهره برداری شد

304 طرح عمرانی و اقتصادی در گلستان بهره برداری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با چهارمین روز از هفته دولت 304 طرح عمرانی و اقتصادی در مناطق مختلف استان گلستان بهره برداری و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، از این تعداد طرحها 68 پروژه عمرانی با 84 میلیارد و 441 میلیون ریال اعتبار در شهرستان علی آباد کتول به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی دو طرح جدید عمرانی با برآورد اعتبار 50 میلیارد ریال آغاز شد.

همچنین 236 طرح اقتصادی و تولیدی نیز در این شهرستان بهره برداری رسید که برای اجرای آنها بیش از 94 میلیارد و 660 میلیون ریال هزینه صرف شده است.

اجرای طرح گاز رسانی به برخی روستاهای مینودشت، افتتاح طرحهای مخابراتی در آق قلا، اجرای مراسم غبارروبی و عطرافشانی به صورت متمرکز استانی و شهرستانی، از دیگر برنامه های این روز است.

دو هزار و 403 طرح عمرانی در هفته دولت گلستان بهره برداری و کلنگ زنی شد.

کد مطلب 937071

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