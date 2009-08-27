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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

پیام تسلیت محسن رضایی به مناسبت درگذشت حکیم

پیام تسلیت محسن رضایی به مناسبت درگذشت حکیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت حجت الاسلام سید عبد العزیز حکیم را تسلیت گفت .

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است: حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید عبدالعزیز حکیم پس از عمری تلاش و مبارزه در راه خدا به زیارت حضرت حق بار یافت تا پاداش مجاهدات خود را دریافت کند .

نهضت اسلامی عراق با نام آل حکیم عجین است و این دودمان در تاریخ مبارزات حق طلبانه ملت مسلمان عراق سهمی بسزا دارد.

فقه و فقاهت ، مرجعیت و مجاهدت ، زندان و شکنجه و شهادت واژگان افتخار آمیزی است که آن حکیم از دیر باز با آنها پیوندی ناگسستنی دارد.

امروز نیز مردم عراق در سوگ یکی از فرزندان این دودمان عزادار است ، اینجانب فقدان اسف بار این مجاهد فی سبیل الله را به محضر مبارک حضرت ولی عصر ( عج )، مقام معظم رهبری ، مراجع والامقام تقلید ، حوزه های علمیه به ویژه حوزه پر افتخار نجف اشرف ، دولت عراق و نیز قاطبه ملت مسلمان این کشور، علی الخصوص به مجلس اعلای اسلامی عراق ، مجاهدین سرافراز بدر و به بیت شریف و مکرم ایشان ، خاصه برادر ارجمند جناب آقای سید عمار حکیم تسلیت عرض می نمایم و از درگاه حضرت حق، علو درجات این مجاهد فی سبیل الله و ادامه راه او را طلب می کنم.

کد مطلب 937072

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