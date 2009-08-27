پیام تسلیت محسن رضایی به مناسبت درگذشت حکیم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است: حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید عبدالعزیز حکیم پس از عمری تلاش و مبارزه در راه خدا به زیارت حضرت حق بار یافت تا پاداش مجاهدات خود را دریافت کند .

نهضت اسلامی عراق با نام آل حکیم عجین است و این دودمان در تاریخ مبارزات حق طلبانه ملت مسلمان عراق سهمی بسزا دارد.

فقه و فقاهت ، مرجعیت و مجاهدت ، زندان و شکنجه و شهادت واژگان افتخار آمیزی است که آن حکیم از دیر باز با آنها پیوندی ناگسستنی دارد.

امروز نیز مردم عراق در سوگ یکی از فرزندان این دودمان عزادار است ، اینجانب فقدان اسف بار این مجاهد فی سبیل الله را به محضر مبارک حضرت ولی عصر ( عج )، مقام معظم رهبری ، مراجع والامقام تقلید ، حوزه های علمیه به ویژه حوزه پر افتخار نجف اشرف ، دولت عراق و نیز قاطبه ملت مسلمان این کشور، علی الخصوص به مجلس اعلای اسلامی عراق ، مجاهدین سرافراز بدر و به بیت شریف و مکرم ایشان ، خاصه برادر ارجمند جناب آقای سید عمار حکیم تسلیت عرض می نمایم و از درگاه حضرت حق، علو درجات این مجاهد فی سبیل الله و ادامه راه او را طلب می کنم.