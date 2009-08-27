شمار مبتلایان به آنفولانزای نوع A در آذربایجان غربی به 12 نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کامران دهقان عصر پنجشنبه در جلسه پیشگیری از آنفولانزای نوع A که در استانداری آذربایجان غربی برگزارشد با اشاره به این که خطر مرگ و میر بیماری آنفلوانزای نوع A کمتر از بیماری آنفلوانزای فصلی است افزود: میزان مرگ و میر آنفلوانزای فصلی یک الی دو درصد است در حالی که میزان مرگ و میر آنفلوانزای نوع A ، پنج دهم درصد است.

وی ادامه داد: در آذربایجان غربی از 100 مورد افراد مشکوک به بیماری آنفلوانزای نوع A، 12 مورد به این بیماری مبتلا بودند که شش نفر از آن ها بدون مراجعه به پزشک و شش نفر دیگر نیز با مصرف دارو درمان شدند.

وی اظهار داشت: ویروس جدید تر آنفلوانزای نوع A با احتمال مرگ و میر بیشتر و حمله گسترده تر ثانوی نسبت به آنفلوانزای فصلی حساسیت توجه به این نوع ویروس را در دنیا بیشتر کرده است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: احتمال حمله ثانویه ویروس آنفلوانزای فصلی پنج الی 15 درصد است در حالی که احتمال حمله ثانویه ویروس آنفلوانزای نوع A ، 22 تا 33 درصد است، که این مسئله احتمال ابتلای افراد بیشتری به این بیماری را ممکن می کند.

دهقان افزود: 98 درصد مبتلایان به بیماری آنفلوانزای نوع A نیاز به بستری شدن نخواهند داشت.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: 58 درصد از مبتلایان به بیماری آنفلوانزای نوع A در استان سابقه سفر به کشور عربستان را داشتند.

دهقان افراد زیر 5 سال، بالای 65 سال، خانم های حامله و افرادی که سابقه بیماری های مزمن دارند را از جمله گروه های پر خطر این بیماری عنوان و خاطرنشان کرد: بیشترین راه ابتلا به بیماری آنفلوانزای نوع A از طریق قطرات تنفسی است و برای این که افراد مبتلا تماس خود را به حداقل برسانند باید از ماسک های ویژه N – 95 استفاده کنند.

وی با اشاره به این که داروی مورد نیاز این بیماری در انحصار چند کشور است گفت: داروی مورد نیاز خریداری شده و در بین مراکز بهداشتی استان توزیع شده تا در مواقع نیاز استفاده شود.