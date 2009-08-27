به گزارش خبرگزاری مهر، در این وبلاگ آثار هنری اعضاء و مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر به نقد گذاشته میشود.
محمدعلی یزدان کارشناس هنری کانون استان هدف از راهاندازی این وبلاگ را ارتباط بیشتر با همکاران هنری سراسر کشور و تبادل نظر کارشناسی در خصوص آثار هنری اعضاء و مربیان استان در زمینه نقاشی، سفال، کاردستی و خوشنویسی دانست.
مربیان هنری کانون سراسر کشور میتوانند با مراجعه به این وبلاگ به نشانی www.ohb-tahlil.blogsky.com از طریق پیوندهای آن نظرات خود را ارائه کنند.
همچنین نمایشگاهی از آثار نقاشی اعضاء مرکز فرهنگی هنری کانون در استان بوشهر به مناسبت هفته دولت برپا شده است. این نمایشگاه با 80 اثر نقاشی تا 10 شهریورماه از 8:30 تا 12 در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوشهر دایر است.
وبلاگ "تحلیل آثار هنری" توسط واحد هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر راهاندازی شد.
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