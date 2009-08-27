طرح انتقال آب بهشت آباد به 1500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان عباس حاج‌رسولیها ظهر پنجشنبه در همایش بررسی علل بحران زاینده رود با اشاره به اینکه همواره برای اصفهان در بحث بودجه، بودجه قابل توجهی بسته نشده است، اظهار داشت: برای اجرای پروژه بهشت آباد نزدیک به هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که به طور قطع اختصاص این میزان اعتبار از طریق دولت کار بسیار سختی است.

وی تنها راهکار عملیاتی شدن این طرح را استفاده از بخش خصوصی دانست و افزود: به طور قطع سهمی که بخش خصوصی در این راستا سرمایه گذاری می‌کند پس از اجرا ارزش افزوده دوچندانی خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش کشاورزی اصفهان در حال تعطیلی است و صنعت توریسم نیز در این استان با مشکل روبرو شده است، تصریح کرد: بی‌توجهی به این بخش که به نوعی مرتبط با اقتصاد ملی است توجیه پذیر نیست.

حاج رسولی‌ها در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه دولت باید برای اجرای پروژه بهشت آباد سهمی از سرمایه گذاری در پروژه‌های صنعتی را نیز به این بخش اختصاص دهد از اجرای این طرح با عنوان صنعت آب یاد کرد.

توسعه بدون رعایت عدالت همواره مشکل ساز خواهد بود

به گزارش مهر در بخش دیگری از این جلسه دبیر علمی همایش نیز با اشاره به اینکه توسعه بدون رعایت عدالت همواره مشکل ساز است، اظهار داشت: در موضوع بهره برداری از آب زاینده رود نیز ناعدالتی کامل موج می‌زند که این امر به طور قطع خود یکی از مسائل و عواملی است که در نهایت سبب بحرانی شدن خشکی زاینده رود می‌شود و باید در این عرصه رعایت حقوق حقآبه داران را لحاظ کرد.

مصطفی بهبهانی پسران ادامه داد: زاینده رود رودی با قدمت چند هزار ساله است که دارای شهرت جهانی است که با تمدنی بسیار کهن برای جهانگردان و گردشگران قابل شناخت است اما متاسفانه اکنون بحران خشکی بسیار تاسف بار آن در محدوده اصفهان از غرب تا شرقی‌ترین نقطه زاینده رود (باتلاق بین المللی گاوخونی) نقش تشدید کننده در بروز و ظهور بحران داشته است.

وی با اشاره به اینکه باید ریشه اصلی بحران و خشکی زاینده رود را در اتفاقات یک دهه اخیر دانست، اظهار داشت: تخلفات قانونی در برداشت بی رویه آب از حوضه زاینده رود، توسعه بدون نظارت و رعایت حق آبه‌ها، تفکیک مدیریت حوزه آب زاینده رود‌، عدم رعایت الگوی کشت مناسب و جایگزین نکردن منابع آبی جدید برای آن از جمله عوامل خشکی زاینده رود طی 10 سال اخیر است.