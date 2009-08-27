هشدار به اتحادیه ها برای نظارت بر قیمتها/اعلام اسامی مدیران خاموش

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان در فرمانداری اظهار داشت: هم اکنون در برخی از مناطق گرانی در اجناس مورد نیاز شهروندان در ماه رمضان مشاهده می شود که مجمع امور صنفی به خصوص اتحادیه ها باید در نظارت بر افزایش قیمتها و برخورد جدی و قاطع با گران فروشان پیشقدم شوند.

وی افزود: در صورت عدم نظارت جدی اتحادیه ها تیمهای ویژه نظارتی فرمانداری اقدام به مقابله با گرانفروشی می کنند که در این صورت عملکرد اتحادیه ها زیر سئوال می رود.

این مسئول خاطرنشان کرد: اتحادیه ها باید با فعال کردن کمیسیون نظارت خود بر نرخ های ارائه شده در بازار تسلط کافی داشته باشند تا دیگر هیچ فروشنده ای اقدام به هنجارشکنی و افزایش قیمت به نرخ دلخواه نکند.

اعلام اسامی مدیران خاموش/مدیران خاموش شهریار بیدار شوند

عرفان منش با تذکر به برخی مدیران خاموش شهرستان بیان داشت: بارها خبرنگاران و اصحاب رسانه از مدیران خاموش شهرستان گله کردند که از هرگونه مصاحبه خودداری می کنند که نباید این طور باشد و تمامی مسئولان ارگانها باید در مقابل خبرنگاران پاسخگو باشد.

فرماندار شهرستان شهریار بیان داشت: مدیران ادارات در قبال ارائه خبرهای ویژه و مهم شهرستان به خبرنگاران به خصوص خبرگزاریها و صدا و سیما کوتاهی نکنند چون در صورت تکرار، اسامی مدیران خاموش در جلسات رسمی شهرستان اعلام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشنواره ادارات برتر شهرستان اعلام کرد: طی برگزاری جشنواره ای ادارات برتر شهرستان معرفی و تقدیر می شوند که در این راستا طی اعلام عمومی به ادارات تنها 39 سازمان و ارگان خود ارزیابی را به فرمانداری ارسال کردند.

این مسئول ادامه داد: اداراتی که خودارزیابی را ارسال نکردند، در جشنواره شرکت داده نمی شوند.

عرفان منش یادآور شد: از بین 39 اداره که عملکرد را ارائه دادند، سه سازمان برتر انتخاب می شوند و از برترینها نیز یک اداره برای شرکت در جشنواره استانی به استان معرفی خواهد شد.