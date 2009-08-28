34 طرح عمرانی در گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، برای اجرای این تعداد طرح که در شهرستانهای آستارا، رضوانشهر، لاهیجان، صومعه سرا، املش، خشکبیجار و رشت بیش از 90 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

این طرحها شامل ساخت پل، تعریض، زیرسازی و روکش آسفالت، چهار بانده کردن محورهای مواصلاتی استان، نصب دکل