34 طرح عمرانی در گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، برای اجرای این تعداد طرح که در شهرستانهای آستارا، رضوانشهر، لاهیجان، صومعه سرا، املش، خشکبیجار و رشت بیش از 90 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
این طرحها شامل ساخت پل، تعریض، زیرسازی و روکش آسفالت، چهار بانده کردن محورهای مواصلاتی استان، نصب دکلBTS، ساخت و راه اندازی ایستگاه اطفای حریق، آسفالت راه روستایی، گاوداری، مرغداری و آبرسانی روستایی است.
همچنین ساخت واحد های مسکونی مددجویان بهزیستی، طرح خدماتی - تولیدی با فعالیتهای تولید فرآورده های چوبی، خدمات چاپی و ساخت مسکن، طرح آب شرب بهداشتی و کشاورزی، بازسازی مزار شهدا، احداث 19 فقره باغ کیوی با حدود 20 هکتار مساحت و اشتغالزایی برای 60 نفر و دو واحد خانه سازمانی با 275 مترمربع زیربنا در دو طبقه از دیگر طرحهای هفته دولت در گیلان است.
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