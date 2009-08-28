  1. استانها
  2. گیلان
۶ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۴۴

در چهارمین روز هفته دولت؛

34 طرح عمرانی در گیلان به بهره برداری رسید

34 طرح عمرانی در گیلان به بهره برداری رسید

رشت - خبرگزاری مهر: در چهارمین روز از هفته دولت 34 طرح عمرانی در شهرستانهای مختلف استان گیلان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، برای اجرای این تعداد طرح که در شهرستانهای آستارا، رضوانشهر، لاهیجان، صومعه سرا، املش، خشکبیجار و رشت بیش از 90 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

این طرحها شامل ساخت پل، تعریض، زیرسازی و روکش آسفالت، چهار بانده کردن محورهای مواصلاتی استان، نصب دکل BTS، ساخت و راه اندازی ایستگاه اطفای حریق، آسفالت راه روستایی، گاوداری، مرغداری و آبرسانی روستایی است.

همچنین ساخت واحد های مسکونی مددجویان بهزیستی، طرح خدماتی - تولیدی با فعالیتهای تولید فرآورده های چوبی، خدمات چاپی و ساخت مسکن، طرح آب شرب بهداشتی و کشاورزی، بازسازی مزار شهدا، احداث  19 فقره باغ کیوی با حدود 20 هکتار مساحت و اشتغالزایی برای 60 نفر و دو واحد خانه سازمانی با 275 مترمربع زیربنا در دو طبقه از دیگر طرحهای هفته دولت در گیلان است.
کد مطلب 937105

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها