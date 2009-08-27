90 درصد آوارگان دره سوات پاکستان به خانه های خود بازگشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "مارتین ماگوانیا" مسئول کمکهای بشر دوستانه سازمان ملل به مردم پاکستان اعلام کرد از بین حدود 2.3 میلیون نفری که با آغاز عملیات نظامی ارتش، دره سوات را ترک کردند تا کنون 1.6 میلیون تن به این منطقه بازگشته اند.

وی گفت: در طول هفته گذشته بطور متوسط روزانه 500 خانواده وارد دره سوات شده و در خانه های خود اسکان یافته اند. بر این اساس پس از بازگشت مردم به دره سوات بیشتر مدارسی که بعنوان پناهگاه آنان مورد استفاده قرار می گرفت تخلیه شده و در مجموع بجز 454 مدرسه تمامی 4 هزار و 700 مدرسه مورد استفاده به این منظور تخلیه شده است.

نماینده ویژه سازمان ملل در پاکستان در عین حال یاد آور شد با توجه به فعالیت طالبان در گوشه و کنار منطقه هنوز نگرانیهای در مورد اوضاع امنیتی دره سوات وجود دارد. به گفته وی این نگرانی در مورد اوضاع آوارگان بازگشته به منطقه نیز احساس می شود چرا که این افراد در حال حاضر نیاز مبرمی به مواد غذایی و دارویی دارند.

پیش از این دولت پاکستان اعلام کرده ارتش تلاش فراوانی را برای پایان دادن به تروریسم در وزیرستان شمالی به کار گرفته و تا کنون موفقیتهای بسیاری نیز در این راه به دست آورده است. با این حال کارشناسان در مورد توان اسلام آباد در برقراری کامل امنیت در این منطقه ابراز تردید کرده اند.