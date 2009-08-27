محمدرضا میرتاج الدینی ، نماینده تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر بدون اشاره به اینکه کدام یک از وزیران رای اعتماد نمی گیرند، افزود: ملاک های مختلفی برای مورد پذیرش بودن وزیران از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته که توانایی در حوزه کاری، کارآمدی، سوابق تجربی و علمی از جمله آن است.

وی با اشاره به اینکه وزیران برنامه های مورد نظر خود را به کمیسیون ها و فراکسیون های مختلف ارایه کرده اند افزود: نمایندگان نیز در حال بررسی این برنامه ها هستند.

این عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: با بررسی برنامه های برخی از وزیران می توان گفت که بسیاری از آنان از جمله وزیر اطلاعات، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، ارتباطلات و فن آوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی رای اعتماد می گیرند.

میرتاج الدینی از اظهارنظر در مورد وزیران زن پیشنهادی در کابینه دهم خودداری کرد و اظهارداشت: هیچگونه نظری در مورد این وزیران ندارم.

این نماینده روحانی مجلس درباره رای آوردن وزیران پیشنهادی وزارت خانه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تامین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش و منطبق بودن توانایی های وزیران پیشنهادی این حوزه ها با وزارتخانه مورد نظر تصریح کرد: در این موارد نمی توانم اظهارنظری داشته باشم و ترجیح می دهم سکوت کنم.



