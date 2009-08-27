نکونام به مهر خبر داد: سفر هیئت پارلمانی به لبنان برای پیگیری سرنوشت امام موسی صدر

محمدابراهیم نکونام در گفتگو با خبرنگارمهر، با اعلام اینکه ساعتی پیش کمیته ویژه پیگیری وضعیت امام موسی صدرمجلس تشکیل جلسه داد، از تصمیم برای اعزام هیئت پارلمانی ایران به لبنان در آستانه سالروز مفقود شدن امام موسی صدر برای پیگیری وضعیت وی وصدور بیانیه ای با محوریت ضرورت پیگیری وضعیت امام موسی صدر خبر داد که به امضای 20 نفرازاعضای این کمیته وسایر نمایندگان خواهد رسید.

وی با اشاره به موضوعات طرح شده در جلسه این کمیته، عنوان کرد: در این جلسه گزارشی از سفر قبلی هیئت پارلمانی که به لبنان رفته بود، مسائلی که بعد از روابط حسنه ای که بین لیبی وایتالیا مطرح شده بود و همچنین معذوراتی که دولت جمهوری اسلامی ایران در پیگیری مسئله مفقود شدن امام موسی صدر دارد، مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

این عضوکمیته ویژه پیگیری وضعیت امام موسی صدر، تصریح کرد: نمایندگان درخانه ملت فارغ از ملاحظات سیاسی که دولت دارد خود را مکلف به پیگیری وضعیت این شخصیت بزرگ جهان اسلام می دانند.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز فاکر، مرندی، غفوری فرد، ابراهیمی، رضایی، اسماعیلی ، ابوطالب و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم حضور داشتند، از دیدار این کمیته با اعضای خانواده امام موسی صدر در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش مهر، کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر در مجلس هفتم برای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر راهکارهایی چون " اقدام برای پیگیری قضایی در دادگاههای بین المللی و مراجع قضایی جهانی، حمایت همه جانبه از اقدام قضایی جاری در لبنان، تشکیل کمیته ویژه جمع آوری اطلاعات از سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جهانی در وزارت اطلاعات و ..."را پیشنهاد کرده بود.

گفتنی است امام موسی صدر سوم شهریور سال 1357 ( تابستان سال 1978) و در آخرین مرحله از سفر دوره ای خود به کشورهای عربی، بنا بر دعوت رسمی معمر قذافی رهبر لیبی وارد این کشور شد، اما در روز 9 شهریور ربوده شد و از آن تاریخ تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت وی بدست نیامده است .

پس از این ماجرا حکومت معمر قذافی ادعا می کرد امام موسی صدر از لیبی خارج شده است اما دستگاه های قضایی دولت های لبنان و ایتالیا و همچنین تحقیقات انجام شده از سوی واتیکان، ادعای لیبی مبنی برخروج این چهره سیاسی و مذهبی از آن کشور و ورود وی به رم را دروغ دانست.

مجموعه اطلاعات آشکار و پنهانی که طی دو دهه پیش به دست آمدند، همگی دال بر آن هستند که امام موسی صدر هرگز خاک لیبی را ترک نکرده است.



