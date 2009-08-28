  1. استانها
  2. یزد
۶ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۳۸

بّرای نخستین بار در کشور؛

بانک اطلاعات متقاضیان اشتغال سایت بهزیستی استان یزد فعال شد

بانک اطلاعات متقاضیان اشتغال سایت بهزیستی استان یزد فعال شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره بهزیستی استان یزد از آغاز فعالیت بانک اطلاعات متقاضیان اشتغال سایت بهزیستی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسین رحیمی‌نسب در مراسم آغاز به کار این بانک اطلاعاتی اظهار داشت: با راه ‌اندازی بانک اطلاعات متقاضیان اشتغال در سایت این سازمان، کلیه معلولان و مددجویان زیر پوشش این سازمان می‌ توانند نسبت به تکمیل فرم اشتغال اقدام کنند.

وی افزود: بانک اطلاعات متقاضیان اشتغال افراد زیر پوشش بهزیستی در راستای الکترونیکی کردن خدمات سازمان‌ها و ادارات سازمان بهزیستی استان یزد برای نخستین بار در کشور ایجاد شده است.

رحیمی ‌نسب خاطرنشان کرد: مددجویان و معلولان زیر پوشش این نهاد می‌توانند با مراجعه به آدرس htp://work.swo.ir بر روی سایت سازمان بهزیستی استان یزد، نسبت به تکمیل مشخصات شناسنامه‌ ای، نوع و درجه معلولیت، کد معلولیت و مددجویی، سطح سواد و آموزشهای فنی و حرفه ‌ای و .... اقدام کنند.

وی بیان داشت: این فرم پس از تایید بهزیستی به کارفرمایان متقاضی نیروی کار ارائه می‌شود و سایر مراحل تا اشتغال به کار مددجویان و معلولان انجام می‌شود.

رحیمی‌ نسب عنوان کرد: پیش از این مددجویان متقاضی شغل برای مشاوره شغلی و ثبت‌ نام به بهزیستی مراجعه می‌کردند که با راه‌اندازی این بانک، ضمن صرفه ‌جویی در وقت و هزینه ارباب رجوع و سازمان، سختی‌ های ناشی از حمل و نقل و رفت و آمد به بهزیستی برای معلولان نیز برطرف شده است.

کد مطلب 937129

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها