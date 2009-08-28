بانک اطلاعات متقاضیان اشتغال سایت بهزیستی استان یزد فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسین رحیمی‌نسب در مراسم آغاز به کار این بانک اطلاعاتی اظهار داشت: با راه ‌اندازی بانک اطلاعات متقاضیان اشتغال در سایت این سازمان، کلیه معلولان و مددجویان زیر پوشش این سازمان می‌ توانند نسبت به تکمیل فرم اشتغال اقدام کنند.

وی افزود: بانک اطلاعات متقاضیان اشتغال افراد زیر پوشش بهزیستی در راستای الکترونیکی کردن خدمات سازمان‌ها و ادارات سازمان بهزیستی استان یزد برای نخستین بار در کشور ایجاد شده است.

رحیمی ‌نسب خاطرنشان کرد: مددجویان و معلولان زیر پوشش این نهاد می‌توانند با مراجعه به آدرس htp://work.swo.ir بر روی سایت سازمان بهزیستی استان یزد، نسبت به تکمیل مشخصات شناسنامه‌ ای، نوع و درجه معلولیت، کد معلولیت و مددجویی، سطح سواد و آموزشهای فنی و حرفه ‌ای و .... اقدام کنند.

وی بیان داشت: این فرم پس از تایید بهزیستی به کارفرمایان متقاضی نیروی کار ارائه می‌شود و سایر مراحل تا اشتغال به کار مددجویان و معلولان انجام می‌شود.

رحیمی‌ نسب عنوان کرد: پیش از این مددجویان متقاضی شغل برای مشاوره شغلی و ثبت‌ نام به بهزیستی مراجعه می‌کردند که با راه‌اندازی این بانک، ضمن صرفه ‌جویی در وقت و هزینه ارباب رجوع و سازمان، سختی‌ های ناشی از حمل و نقل و رفت و آمد به بهزیستی برای معلولان نیز برطرف شده است.