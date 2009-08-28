10 برنامه "دانشجو" برای دانشجو و دانشگاه/ نگرانی مجلس درباره "دانشجو"

تاکید بر استقلال دانشگاهها و تمرکز زدایی

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان و عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، استقلال دانشگاهها با تکیه بر تمرکز زدایی را یکی از مهمترین برنامه های "دانشجو" عنوان کرد و گفت: دانشجو در دیدار با اعضای کمیسیون آموزش بر همکاری با روسای دانشگاهها در حل مشکلات آموزش عالی تأکید داشت.

فعال شدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

وی اظهار داشت: همچنین وی با این دیدگاه که پژوهش می تواند و باید راه حلی برای مشکلات جامعه باشد بر سیاستگذاری در امر پژوهش و فناوری تأکید داشت و موافقت خود را با کارکرد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل اینکه قانونی است اعلام کرد.

حرکت فعالیتهای دانشجویی در چارچوب قانون

رئیس کمیته تحقیقات مجلس درباره برنامه های ارائه شده از سوی کامران دانشجو درباره فعالیتهای دانشجویی گفت: از دیدگاه دانشجو فعالیتهای دانشجویی در چارچوب قانون باید انجام شود و هر دانشجویی در چارچوب قانون حق اظهار نظر دارد.

گزینش اساتید با حفظ معیارهای علاقه مندی به نظام

علی عباسپور تهرانی فرد - رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز درباره برخی دیگر از برنامه های کامران دانشجو گفت: گزینش اساتید با حفظ معیارهای علاقه مندی به نظام و انقلاب توسط دانشگاهها و استقلال دانشگاهها از جمله مهمترین برنامه های وزیر پیشنهادی دولت دهم برای تصدی وزارت علوم است.

هدفمند کردن دانشگاه پیام نور و پذیرش گسترش بی رویه آن

وی هدفمند کردن دانشگاه پیام نور در راستای مجازی شدن را یکی دیگر از اهداف ذکر شده توسط کامران دانشجو اعلام کرد و گفت: وزیر پیشنهادی علوم بر اینکه دانشگاه پیام نور گسترش بی رویه ای داشته و هدف را برای رسیدن به دانشگاه مجازی فراموش کرده تأکید داشت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید بر اجرایی شدن وظایف وزارت علوم در زمینه تحقیقات و فناوری مطابق با آنچه در شرح وظایف این وزارتخانه آمده است را یکی دیگر از برنامه های وزیر علوم پیشنهادی دولت دهم عنوان کرد.

حمایت از دانشگاههای غیر دولتی مانند دانشگاه آزاد

وی گفت: دانشجو در جلسه با نمایندگان مجلس حمایت از دانشگاههای غیردولتی مانند دانشگاه آزاد را در راستای ارتقای کیفیت و ضابطه مند کردن حرکت آنها را مورد تأکید قرار داد.

استفاده از مدیران قوی در آموزش عالی

عباسپور اضافه کرد: نشاط سیاسی در دانشگاهها مد نظر کامران دانشجو است و استفاده از مدیران قوی در آموزش عالی نیز از سوی وی به عنوان یکی از برنامه هایش عنوان شده است.

اختیاراتی که به معاونت علم و فناوری در تحقیقات داده شده باید به وزارت علوم بازگردانده شود

وی گفت: نقطه نظرات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این است که وزارت علوم بیشتر به وظایف تعیین شده برای آن در خصوص تحقیقات و فناوری بپردازد و باید بر تحقیقات و فناوری کل کشور نظارت داشته باشد. در همین راستا کامران دانشجو نیز تأکید داشت که این جایگاه باید حفظ شود و اختیاراتی که به معاونت علم و فناوری در این زمینه داده شده باید به وزارت علوم بازگردانده شود.

اجرایی شدن قانون حذف کنکور

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به قانون حذف کنکور و برنامه های وزیر پیشنهادی علوم دولت دهم در این خصوص به مهر گفت: کامران دانشجو بر اجرای دقیق قانون حذف کنکور تأکید و عنوان کرده است که به عنوان رئیس کمیته، در اجرای قانون تلاش کند.

عدم امنیتی کردن فضا در دانشگاهها

وی اظهار داشت: عدم امنیتی کردن فضا در دانشگاهها، حرکت در راستای نشاط سیاسی و تأکید بر حرمت دانشگاهیان نیز مواردی مورد توجه نمایندگان بود که با کامران دانشجو مطرح شد.

نگرانیهای نمایندگان از انتخاب دانشجو به عنوان وزیر علوم دولت دهم

امیر طاهرخوانی - یک عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز درباره برخی دغدغه های مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی علوم دولت دهم به مهر گفت: سئوالات و دغدغه های نمایندگان از دانشجو درباره سمت قبلی وی در وزارت کشور بود که بر اساس آن این نگرانی وجود دارد که دانشگاه به مکانی سیاسی تبدیل شود و دانشجویان یا اساتید وی را به دلیل فعالیت در برگزاری انتخابات به عنوان وزیر علوم نپذیرند.

وی گفت: البته دانشجو در پاسخ به این نگرانیها عنوان کرد که تا زمان بازگشایی دانشگاهها فرصت دارد در این زمینه با اساتید دانشگاهها صحبت کند و تعامل داشته باشد تا برای آغاز سال تحصیلی برنامه ریزی داشته باشد.

نماینده تاکستان در مجلس گفت: نگاه به شایسته سالاری در انتخاب مدیران دانشگاه و مستقل عمل کردن در این زمینه نیز از سوی دانشجو به عنوان برخی از برنامه های مهم وی اعلام شده است.

وی اظهار داشت: برنامه های خوبی توسط وزیر پیشنهادی دولت دهم برای تصدی سمت وزیر علوم ارائه شده است اما کماکان این نگرانی وجود دارد که حضور وی در وزارت علوم باعث شود دانشگاه سیاسی شود.