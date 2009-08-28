به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که پس از تساوی بدون گل پنجشنبه شب تیمش مقابل ملوان در انزلی در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: تعویض‌های من در نیمه دوم اصلا دفاعی نبود و می خواستم با هجومی‌تر کردن تیم در دقایق پایانی مسابقه، 3 امتیاز حساس این دیدار را کسب کنیم.

وی ادامه داد: هر دو تیم برای موفقیت در این دیدار برنامه داشتند اما بازیکنان ما خصوصا نفرات هجومی از موقعیت‌های خود به خوبی استفاده نکردند تا از کسب پیروزی در این دیدار محروم شویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: در نیمه نخست و پس از قطع برق به بازیکنان توصیه های لازم را انجام دادم و توانستیم قدرت ملوان که در دقایق اولیه مسابقه عملکرد خوبی داشت، را کنترل کنیم.

وی با اشاره به اینکه بازیکنانش از سفت بودن زمین چمن ورزشگاه تا حدودی ناراحت بودند، تاکید کرد: بازیکنان ملوان به خوبی تغییر سیستم دادند و با انگیزه بالایی که داشتند تنها به فکر پیروزی در این دیدار بودند و همین مساله کار ما را برای رسیدن به موفقیت سخت‌تر کرد.

مرفاوی ادامه داد: شکست 4 بر صفر ملوان در دیدار گذشته جزء اتفاقات فوتبالی بود زیرا ملوان تیم خوبی است خصوصا در خانه می تواند برای هر حریفی خطرناک باشد.

وی در مورد آخرین وضعیت جانوآریو اظهار داشت: این بازیکن در حال حاضر تمرینات اختصاصی را انجام می دهد و زمانی که به شرایط مطلوب آمادگی دست یابد از وی در مسابقات استفاده می کنم.

سرمربی تیم استقلال با اشاره به اینکه طی روزهای آینده وضعیت نهایی مجتبی جباری مشخص می شود، در پایان گفت: استقلال از بازیکنان بسیار خوب و با تجربه سود می برد که این موضوع می تواند به موفقیت ما در ادامه مسابقات کمک کند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندر انزلی که پنج شنبه شب در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.