به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش کمدی 45 دقیقه‌ای ساعت 20:15 پنجم شهریور اجرای خود را در سالن سایه آغاز کرد و هدایت عامل هاشمی، افشین هاشمی، خسرو احمدی و نگار عابدی بازیگران آن هستند. نمایش روایتگر تقابل اجتماعی چهار انسان در فضای اجتماعی معاصر است.

نخستین اجرای "مرثیه‌ای برای یک سبک‌وزن" جدیدترین اثر نمایشی گروه تئاتر پوشه با استقبال همراه بود. این نمایش با طراحی صحنه لادن سیدکنعانی و آهنگسازی محسن میرزایی تا نیمه اول مهرماه به اجرای خود ادامه می‌دهد. اصلان شاه‌ابراهیمی و هومن خدادوست دستیاران کارگردان و مهنوش حسینی راد منشی صحنه "مرثیه‌ای برای یک سبک‌وزن" هستند.

آقاخانی نمایش "فصل خون" را شهریورماه 87 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.