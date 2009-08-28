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۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۳۹

علاء الدین بروجردی:

نباید در مورد رای اعتماد مجلس به وزرا پیشداوری کرد

نباید در مورد رای اعتماد مجلس به وزرا پیشداوری کرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تجربه، تخصص، تعهد و توانمندی را از جمله شاخصهای مجلس برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی برشمرد و تاکید کرد: نباید در خصوص رای اعتمادها پیشداوری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، علاء الدین بروجردی پنج شنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی این شهرستان اظهار داشت: اعضای معرفی شده برای کابینه جدید در دولت دهم در هفته جاری با حضور در کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس درباره برنامه ها و رویکردهای خود توضیحاتی را ارائه کردند.

وی تصریح کرد: هفته آینده صحن مجلس وارد مرحله بسیار حساس و مهمی برای دادن رای اعتماد به وزرا می شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تشریح ملاکهای نمایندگان مجلس برای دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی، افزود: آنچه برای نماینگان حائز اهمیت است شاخصه های اصولی افراد و اعتقاد به نظام و ولایت فقیه است.

بروجردی تجربه کاری، تخصص و تعهد و توانمندی افراد را از دیگر شاخص های مورد نظر نمایندگان عنوان کرد و گفت: اگر این شاخصه ها در افراد معرفی شده قابل تشخیص باشد نمایندگان مجلس به آنها رای خواهند داد در غیر این صورت مجلس به برخی از وزرا رای اعتماد نخواهد داد.

وی در پاسخ به اینکه کدام یک از وزرای پیشنهادی رای اعتماد نخواهند گرفت، یادآور شد: در مورد اینکه در مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد نباید پیشداوری کنیم و باید منتظر روز رای گیری باشیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین حضور زنان در کابینه دهم را یک نوآوری خوب دانست و خاطرنشان کرد: حضور زنان در عرصه های مدیریتی پیش از این نیز وجود داشته اما حضور بانوان در راس وزارتخانه ها یک حرکت جدید و فصل ظهور بانوان در راس امور است.

کد مطلب 937171

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