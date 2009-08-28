"روبان سفید" برگزیده منتقدان دنیا/ برنامه سن سباستین کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم ماه مه گذشته سه جایزه از جشنواره معتبر کن از جمله نخل طلایی بهترین فیلم را برده و به تازگی به نمایندگی از سینمای آلمان به بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان اسکار هشتاد و دوم معرفی شده است. جایزه فیپرشی روز 18 سپتامبر در مراسم افتتاحیه جشنواره سن سباستین به هانکه اهدا می‌شود.

برنامه‌ریزان این دوره جشنواره سن سباستین اسامی چهار فیلم دیگر را برای نمایش در بخش مرواریدهای زابالتگی اعلام کردند که "روبان سفید" هانکه یکی از آنها است. تری گیلیام هم با آخرین ساخته خود "تخیلات دکتر پارناسوس" به سن سباستین می‌آید که هیث لجر فقید آخرین نقش‌آفرینی خود را در آن به یادگار گذاشته است.

"رود لندن" رشید بوشارب درباره ماجراهای پس از بمبگذاری‌های سال 2005 لندن دیگر فیلم بخش مرواریدهای زابالتگی است که با "لعنتی‌های بی‌آبرو" ساخته کوئنتین تارانتینو آغاز می‌شود. "رود لندن" پارسال در جشنواره برلین جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد را برای سوتیگوی کویاتی به ارمغان آورد. "گل بیابان" شری هورمن هم در این بخش حضور دارد.

در همین حال "دکترین شوک" مایکل وینترباتم و مت وایتکراس برای نمایش ویژه در بخش خارج از مسابقه سن سباستین انتخاب شد. این فیلم که با نگاهی انتقادی تاثیر تئوری‌های اقتصادی میلتن فریدمن را در 40 سال اخیر بررسی می‌کند، روز اول سپتامبر در تلویزیون بریتانیا به نمایش درمی‌آید. اما نخستین نمایش سینمایی آن در سن سباستین خواهد بود.

فیلمساز سرشناس بریتانیایی و اندرو ایتن تهیه‌کننده آثار او رابطه‌ای بسیار خوب با این جشنواره سینمایی دارند و وینترباتم پارسال جایزه بهترین کارگردانی سن سباستین را با "جنووا" برد. دیگر فیلمی که در بخش خارج از مسابقه این دوره به نمایش درخواهد آمد نسخه نهایی مستند "وقتی شما غریبه‌اید" ساخته تام دیچیلیو درباره گروه راک دورز است.

پنجاه و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم سن سباستین روز 18 سپتامبر با نمایش تریلر سینمایی "کلوی" به کارگردانی آتوم اگویان با بازی لیام نیسن و جولین مور آغاز می‌شود و 26 سپتامبر با نمایش "مادر و کودک" رودریگو گارسیا با بازی ساموئل ل. جکسن و نومی واتس به پایان می‌رسد.